Oğlak – Aralık Aylık Burç Yorumu

Aralık ayının aylık burç yorumları... Oğlak burcunu bu ay neler bekliyor?

9 Aralık'ta Merkür Yay burcuna geçiş yapacak ve 29 Aralık tarihine kadar bu burçta seyahat edecek. Kendinize dönük olabilirsiniz, bu süreç hedefleriniz için plan yapma sürecidir. Özel hayatınızda yalnız iseniz, karşılıksız aşklara yelken açabilirsiniz veya gizli ilişkiler içine sürüklenebilirsiniz. İlişki içinde olduğunuz kişiyi çevrenizdeki insanlardan saklayabilirsiniz. İlişkisi olanlar bu dönem minik krizler atlatabilirler. Bazı hoşunuza gitmeyecek dedikodular kulağınıza çalınabilir.

12 Aralık'ta 19. derece İkizler burcunda Dolunay meydana gelecek. Gizli, saklı bazı bilgiler ve haberler ortaya çıkabilir, iş ve çalışma koşullarınızda bir değişim, gelişmeler meydana gelebilir, daha fazla çalışmanız, yorulmanız anlamına geliyor. Bu yüzden sağlığa dikkat, özellikle bel bölgesi, uyluk kısmına. Diyet veya spora başlayabilir, sağlıkla ilgili uzmandan danışmanlık alabilirsiniz. Dolunay zamanı gökyüzünde Güneş ile Neptün arasında sert bir kontak olacak. Kulağınıza çalınan her bilgiye direk inanmayın, yanlış veya bire bin katarak gelebilir, bazı dedikodular canınızı sıkabilir. Ama siz bu süreci bir şeyler okuyarak, yaratıcı, ruhsal çalışmalar yaparak çok daha verimli bir şekilde geçirebilirsiniz. 20 Kasım'da Venüs Kova burcuna geçiş yapacak. Para ile ilgili konularda genel anlamda şanslı etkiler altında olacaksınız. Daha çok lüks şeylere ve güzellik gerektiren konulara para harcayabilirsiniz. Bunun yanı sıra ay sonuna kadar harika hediyeler de alabilirsiniz! Kazancınız bu süreçte artmaya başlayacak, alım ve satım işlerinden de kar elde edebilirsiniz.

26 Aralık'ta Oğlak burcunun 4. derecesinde Jüpiter etkili bir Güneş tutulması meydana gelecek. Hayatınızda bazı sonlanmalar, bitişler yaşayabilirsiniz, bu hayatınızda sorun olan konularla ilgili de olabilir. Bu tutulma aslında sizler için bir nevi tamamlanma süreci gibi olacak. Tutulma hafiften sert etkiler aldığı için, kendinizi huzursuz, gergin, agresif hissedebilirsiniz. Elinizdeki mevcut işleri bitirip yeni işlere başlama zamanı sizler için tam olarak!