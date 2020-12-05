Oğlak – Aralık Aylık Burç Yorumu

Aralık ayının aylık burç yorumları... Oğlak burcunu bu ay neler bekliyor?

Yılın son ayına giriş yaptık. Türlü aşamaları, engeller, zorluk seviyelerini atlatarak yılın son ayına ulaşmış bulunuyoruz. Umarım bu ay 2020'ye özel bir bölüm canavarı ile büyük final yapmaz hepimiz için. Şaka bir yana yılı uğurlamadan önce bakalım bu ay bizleri neler bekliyor?

14 Aralık’ta ise 23 derece Yay burcunda işin içinde Merkür'ün olduğu bir Güneş tutulması meydana gelecek. İşlerinizi, planlarınızı, projelerinizi büyük bir gizlilik içinde yürütebilir, iş konusunda sinsice hareket etmek isteyebilirsiniz. Bu dönem hafızanız biraz zayıf olabilir, unutkanlıklar olabileceği gibi, zihninizi organize etmek zor olacağından dolayı, odaklanma ve uyku sorunları da yaşayabilirsiniz. Belki de pek te hoşunuza gitmeyecek bir takım dedikodular ve konuşmalar kulağınıza çalınabilir.

17 Aralık’ta ise Satürn burç değiştirerek Oğlak burcundan çıkıp Kova burcuna geçiş yapacak ve 2,5 yıllık yeni bir serüven başlayacak. Satürn temel olarak düzenleme, kurallar koyma, sınırlandırmalarla ilgilidir. Şimdi Satürn 2. para evinizde hareket ediyor olacak ve size maddi konularla ilgili özellikle bir dizi ders vermeye başlayacak, parayı doğru ve etkin kullanma, paranın değeri, yatırımlarınızı değerlendirme, sahip olduklarınızın değerine ve farkına varma..vb bir çok konuda Satürn’ün derslerine açık olacaksınız.

Satürn Oğlak burcunda iken zorunlu bir değişim, dönüşüm getirebilir sizlere, aniden sektör değiştirip paranızın geliş kaynağını değiştirebilirsiniz mesela? Ama dikkat Satürn bu, cimridir, soğuktur, süründürür. Bu yüzden sakın birikiminizi saçma sapan şeylere harcamayın, dımdızlak kalmayın sonra ortalıklarda. Maddi olarak dürüst olalım paranın bereketi olmayabilecektir, sanki gizli bir el hooop cüzdanınızdan paranızı çekebilecektir sinsice. Para aynı, şartlar standartlar aynı ama bir türlü gelmez o ay sonu, maaş zamanı. Valla akıllı olan bu süreçte kimseye zırnık koklatmaz, borç falan vermez, ben söyleyeyim de. Bu süreçte boyun ve boğazınıza ekstra dikkat edin.

Bu dönem cengaverlik yapıp, aman paranın dibine vurucam deyip işi gücü bırakıp laylay birden düşünmeden işlere atılırsanız umumi tuvalete gidecek paranız kalmayabilir, lütfen bu yüzden dikkat edin. Odak nokta para para para. Ya da hayatınızda ilk defa para biriktirmeyi öğrenirsiniz. Kıt kaynaklarla çok iş yapacağınız bir dönem olacaktır sizler için. Kendi işinizi kurabilir fakat bunun için çok çalışmanız gerekebilir. Finansal konularda yeri geldiğinde soğuk ve katı kararlar almanız da olasıdır. Lüks harcamalar minimum düzeye iner bu dönemde bilginiz olsun.

Sene boyunca Jüpiter burcunuzda seyahat edecek. Size muhteşem haberlerim var fakat önce olası kötülerden bahsetmek istiyorum. Lakin burcunuzu okurken damağınızda hoş bir tat kalsın. Burcunuzda ilerleyecek olan Jüpiter kilo aldırabilir ve alınan kilolardan kurtulmak pekte kolay olmayabilir. Aşırı inatçı, iyimser, tembel olabilirsiniz. Benim işim yaklaşan etkiler hakkında bilgi vermek ve uyarmak gerisi size kalmış, artık yediklerinize dikkat mi edersiniz, spora mı başlarsınız orasına siz karar verin.

Şimdi gelelim müjdeli haberlere; yeni başlangıçlar yapmanız için türlü olanaklar ve fırsatlar sağlayacaktır. Bu ikili ilişkiler alanında da size aynı şekilde şanslar sunacaktır. Hayata artık daha iyimser bir pencereden bakmaya başlayabilirsiniz, kazançlarınızda gözle görülür bir artışın yanı sıra, din, felsefe gibi konulara ilgi duymaya başlayabilir, araştırabilir, okuyabilirsiniz. Atacağınız her adımda yardım ve destek bulmanız çok daha kolay olacaktır ve girişimlerinizin büyük birçoğu başarısızlıkla sonuçlanmayacaktır. Yeteneklerinizi ortaya çıkarabilmeniz için türlü olanaklarla karşılaşabilirsiniz. Lüksünüze daha da düşkün olabilirsiniz. Sağlığınızla ilgili doğal bir koruma çemberi içinde olacaksınız.

Olası sağlık problemlerinize daha kolay çözüm bulabileceksiniz. Bu dönem gizli kalmış ama fark edeceğini yeteneklerinizi geliştirebilir, bunları paraya dökebilirsiniz. Bu süreç kedi gibi 4 ayak üzerine düşme sürecidir. Hayatınızda olası meydana gelebilecek olan büyük krizleri çok rahat bir şekilde fırsata çevirebileceksiniz. Karizmanıza karizma katacak, kendinizi bir çok anlamda bilgi ile donatacaksınız. 13 aylık süreçte irili ufaklı bir çok seyahatin yanı sıra, yurt dışına yerleşmek, yabancılarla iş yapmakta pek olası. Belki de akademik kariyer için kolları sıvayacaksınız kim bilir ? Ya da ilk yayınınızı, kitabınızı çıkaracaksınız?

19 Aralık’ta ise Jüpiter Kova burcuna geçiş yapacak ve dolu dolu 1 sene bu burçta seyahat edecek. Tabii hem Satürn hem Jüpiterin aynı alanda seyahat ediyor olması kafanızı ilk etapta karıştırsa da, aslında temkinli bir şekilde hareket edildiği takdirde bu süreç sizin için çok zevkli ve keyifli bir maceraya dönüşebilir. 2. evinize giren Jüpiter; finansal anlamda güven ihtiyacınızı arttırabilir. Size finansal konularla ilgili türlü şans, destek, fırsatlarla karşılaştırabilir. Jüpiter'den bahsettiğimiz için minik kazançlar değil elbet ifade edilmek istenen. Bu bir satım sonrası elinize geçecek yüklü miktarda para olabileceği gibi, iş değişikliği sonucu çok daha iyi maaşlı bir işe geçme ile de gelebilir.

Her halükarda finansal anlamda gerçekten keyifli bir sürece giriş yapıyorsunuz. Finans konuları ile ilgili kurumlardan ve kişilerden rahatlıkla destek bulabileceksiniz. Maddi konularla ilgili üzerinize bir iyimserlik gelebilir fakat unutmayın ki aşırısı zararda getirebilir. Jüpiter büyüteç görevi göreceği için aynı şekilde harcamalarınızı da arttırabilir, her zamankinden daha cömert olabilirsiniz. Para kazanmak artık sizler için çok daha kolay olacaktır. Paranın nereden ve ne şekilde kazanılacağına dair doğal yeteneklerinize güvenebilirsiniz ve bunun yanı sıra nasıl kazanılması gerektiğine dair bilgilere çok daha kolay ulaşabileceksiniz. Finansal konulara daha manevi boyutta da yaklaşabilirsiniz.

“Ben harcayayım ki gelsin” mantığı yerleşebilir sizlere. Rahatınızı, konforunuzu sağlayacak şeylere daha fazla harcama yapabilirsiniz. Bu dönem parasal hareketlerinizi büyük bir gizlilik prensibi içinde de yürütebileceksiniz. Tabii hem Satürn hem Jüpiterin aynı alanda seyahat ediyor olması kafanızı ilk etapta karıştırsa da, aslında temkinli bir şekilde hareket edildiği takdirde bu süreç sizin için çok zevkli ve keyifli bir maceraya dönüşebilir.

21 Aralık’ta ise Merkür burcunuza geçiş yapacak ve 8 Ocak 2021'e kadar seyahat edecek. Merkür, sizi daha mantıklı, kuralcı, iş bitiren biri yapabilir. Kendinizi çok daha rahat bir şekilde ifade edebilir, isteklerinizi net bir şekilde dile getirebilirsiniz. Önemli toplantılar, konuşmalar yapabilirsiniz. Finansal anlamda daha akılcı hareket etmeye başlayacaksınız. Hayatınızda iletişimle ilgili konularda canlanma başlıyor.