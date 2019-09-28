Oğlak – Ekim Aylık Burç Yorumu

Ekim ayının aylık burç yorumları... Oğlak burcunu bu ay neler bekliyor?

3 Ekim’de Merkür Akrep burcuna geçiş yapacak ve ileri hareketi, geri hareketi derken 10 Aralık tarihine kadar bu burçta seyahat edecek. Merkür'ün Akrep burcuna geçişi ile arkadaşlarınızla iletişim çok daha ön plana çıkacak. Arkadaşlarınızla ortak düşünce ve fikir paylaşımları doğrultusunda hareket edeceksiniz, daha sosyal ve dışa dönük olabileceksiniz. Yine bu tarihe kadar grup aktiviteleri ön plana çıkabilir. Yeni ortamlar içine girebilir, yeni kişilerle tanışabilirsiniz

4 Ekim’de ise Mars Terazi burcuna geçiş yapacak ve 19 Kasım’a kadar bu burçta seyahat edecek. İş ve kariyerinizi ilgilendiren konularda hızlı hareket edeceğiniz bir süreç başlıyor. Kafanızı kaşıyacak pek vaktiniz olmayacak, oldukça yorulacak ama bunun meyvesini de alacaksınız. Yalnız Mars, burada özellikle kuracağınız iş ilişkileri bakımında dikkatli olmanız gerektiğine işaret etmekte. Üstlerinizle kapışmayın, bırakın onlar kendilerini zeki zannetmeye devam etsinler. İş arayanlar bu dönemde rahatlıkla iş bulabilirler. Fakat dediğim gibi iş hayatında dengeyi iyi korumalı, ilişkileri iyi yönetmeyi öğrenmeniz gereken bir süreç olacak.

8 Ekim’de ise Venüs Akrep burcuna geçiş yapacak ve 2 Kasım’a kadar bu burçta seyahat edecek. Venüs, Akrep burcunda çok da rahat ettiği bir yerleşimde değil açıkçası, daha çok sosyal olacak, arkadaşlarınızla beraber daha çok vakit geçirecek, partiler, organizasyonlar ön planda olacak. Yalnız arkadaşlarınızla aranızda gizli bir rekabet oluşabilir veya onları fazlaca kontrol etmek isteyebilirsiniz. Bazılarını acımasızca eleştirebilirsiniz. Arkadaşlarınızı daha fazla sahiplenebilir, onlara karşı tutucu ve kıskanç yaklaşımlar sergileyebilirsiniz. Bu dönemin size katacağı sosyalliği ve hayatınıza katacağı olası yeni arkadaşların tadını çıkartmaya bakın.

13 Ekim’de ise 20. derece Koç burcunda Dolunay meydana gelecek. Bu Dolunay 4. evinizde gerçekleşiyor, yani geleceğe yönelik hedefler ve planlar, aile, ev, yerleşim, emlak, aile hayatı, yaşamın kökleri, aile büyükleri bu Dolunay’ın ana konusu içinde yer alacaktır. Bu Dolunay zamanı uzun süredir beklediğiniz hayalini kurduğunuz eve geçmek için fırsat yakalayabilirsiniz. İşiniz için evinizi değiştirmeniz gerekebilir. Aile içinde geçmişe ait bir takım konular yeniden su yüzüne çıkabilir ve irdelenebilir. Bu Dolunay zamanı, ortak bir kararla biri ile eve geçebilir, taşınabilir veya risk alarak ev almak için kredi başvurusunda bulunabilirsiniz.

23 Ekim’de ise Güneş Akrep burcuna geçiş yapacak ve bir ay boyunca bu burçta seyahat edecek. Güneş’in Akrep burcundaki bir aylık seyahati boyunca sosyal, hareketli olabileceksiniz. Yeni kişilerle tanışabilir ve bu yeni tanıştığınız kişilerden güzel destekler alabilirsiniz. Bu bir aylık süreci, umut ettiklerinizin ve dileklerinizin gerçekleşme zamanı olarak değerlendirebilirsiniz. Bu yüzden neler dilediğinize ve istediğinize dikkat edin. Arkadaşlarınızdan harika destekler görebileceksiniz.

28 Ekim’de ise 4. derece Akrep burcunda Yeni Ay meydana gelecek. Daha hareketli ve sosyal olabilirsiniz. Davetler, organizasyonlar, arkadaşlarınızla beraber eğlenceli ve sosyal aktivitelere dahil olabilirsiniz. İşten kazandığınız gelirlerinizi arttırmanın yollarını arayabilirsiniz. Havadaki aşk kokusuna da kapılabilirsiniz. Hayatınıza hediyesi ile gelecek yeni arkadaşlarla tanışabilir, destekler alabilirsiniz. Fikirlerinizle, düşüncelerinizle dostlarınızın hayatınızın değiştirebilirsiniz.