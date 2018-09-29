Oğlak – Ekim Aylık Burç Yorumu

Ekim ayının aylık burç yorumları... Oğlak burcunu bu ay neler bekliyor?

9 Ekim'de 15 derece Terazi burcunda Yeni Ay meydana gelecek. İş ve kariyerinizi ilgilendiren koşullar ön planda olacak. Bu aslında nispeten güzel bir etki, yeni iş teklifleri ile karşılaşabilir, yükselmenizi sağlayacak koşullar oluşabilir. Yalnız kararsız kalabilir, ne yöne gideceğinizi bilemeyebilirsiniz.

Özellikle ev ve iş arasında denge kurmak ve otorite figürlerle ilişkilerde ve iletişimde stresten, fevrilikten uzak durmakta yarar var. İş ile ilgili konularda finansal anlamda anlaşmaya varmanız halinde, oldukça keyifli bir Ekim sizi bekliyor olacak. 10 Ekim'de Merkür Akrep burcuna geçiş yapacak ve 31 Ekim'e kadar bu burçta seyahat edecek. Merkür'ün Akrep burcuna geçişi ile arkadaşlarınızla iletişim çok daha ön plana çıkacak, arkadaşlarınızla ortak düşünce ve fikir paylaşımları doğrultusunda hareket edeceksiniz. Daha sosyal ve dışa dönük olabileceksiniz. Yine bu tarihe kadar grup aktiviteleri ön plana çıkabilir. Yeni ortamlar içine girebilir, yeni kişilerle tanışabilirsiniz.

24 Ekim'de 1 derece Boğa burcunda Dolunay meydana gelecek. Yalnız olanlar bence gözlerini dört açsınlar. Çünkü çok yakınınızda bir yerde aşk sizi bekliyor olacak. Aşk hayatınıza ilişkin gizlilik içinde hareket etmeniz gereken bir süreçten geçiyor da olabilirsiniz. Fakat bu Dolunay zamanı bunu artık açığa çıkartabilirsiniz. Yine çocuk sahibi olanlar, çocukları ile ilgili güzel gelişmeler yaşayabilirler. Kişisel yeteneklerinizi kullanarak iş hayatınızda özellikle başarıyı çok daha kolay bir şekilde edebilir, finansal anlamda kazanç elde edebilirsiniz. Bu Dolunay özel hayatınızda olan kişiye özel sürprizler hazırlayabilir, ilişkinizi çok daha sağlam ve güçlü bir hale gelmesi için adımlar atabilirsiniz.

31 Ekim'de Merkür Yay burcuna geçiş yapacak. 16 Kasım'da geri hareketine başlayacak ve 8 Aralık tarihine kadar devam edecek geri hareketi, sonra sene sonuna kadar Yay burcunda seyahat etmeye devam edecek. Kendinize dönük olabilirsiniz, bu süreç hedefleriniz için plan yapma sürecidir. Özel hayatınızda yalnız iseniz, karşılıksız aşklara yelken açabilirsiniz veya gizli ilişkiler içine sürüklenebilirsiniz. İlişki içinde olduğunuz kişiyi çevrenizdeki insanlardan saklayabilirsiniz. İlişkisi olanlar bu dönem minik krizler atlatabilirler. Bazı hoşunuza gitmeyecek dedikodular kulağınıza çalınabilir.