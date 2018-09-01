Oğlak – Eylül Aylık Burç Yorumu

Eylül ayının aylık burç yorumları... Oğlak burcunu bu ay neler bekliyor?

6 Eylül'de Merkür Başak burcuna geçiş yapacak ve 22 Eylül'e kadar bu burçta seyahat edecek. Hayatın anlamı, din, felsefe, gibi konularda daha fazla araştırmaya, okumaya yöneltebileceği gibi, uzak yerlere seyahatler, yurt dışı ile ilgili işler, uluslararası işler, pasaport ve vize işleri ile uğraşabileceksiniz.

Yine hukuksal konularla ilgili beklentisi olanlar, bu süreçte keyifli gelişmeler yaşayabilirler. Mevki ve statü sahibi önemli kişilerle görüşmeler, toplantılar gündeme gelebilir sık sık. Zihniniz her zamankinden çok daha işlek olacaktır. Değişik, farklı kültürler hakkında da okuyabilir, bilgi sahibi olabilirsiniz. Yeni bir eğitime başlamak, dil kursuna gitmek, yabancı dilinizi geliştirmek için de oldukça uygundur. Ya da yüksek öğretimle ilgili işleriniz varsa, tez yazıyorsanız, savunmanız varsa bu dönem bu konuları da oldukça titiz bir şekilde halledebileceksiniz. Bu dönem ticari ilişkiler geliştirmek, ticarete atılmak, yabancılarla çalışabileceğiniz iş olanakları geliştirmek, çok uluslu firmalara iş başvuruları yapmak için de harikadır.

9 Eylül'de 17 derece Başak burcunda Yeni Ay meydana gelecek. Yurt dışı işleri hukukla ilgili işler, eğitim, yabancılarla yapılan işler, inançlar, uzak yerlere seyahatlerle ilgili alanda etkili olacak. Hafta boyunca seyahatler organize edebilir, eğitimlere, seminerlere katılabilir, vize ve pasaport işlerinizi halledebilir, hukuksal anlamda destek alabilirsiniz. Hafta boyunca ruhsal konular, spiritüel konular üzerine çokça araştırmalar ve okumalar yapabilir, bu konularda işin ehli kişilerden destekler alabilirsiniz. Hafta boyunca sık sık hayatı, bu hayata neden geldiğinizi sorgulayabilir, kendinize yeni idealler, fikirler, amaçlar arayabilirsiniz.

9 Eylül'de Venüs Akrep burcuna geçiş yapacak ve Venüs Retrosu, Retro bitimi derken sene sonuna kadar bu burçta seyahat edecek. Venüs Akrep burcunda çok da rahat ettiği bir yerleşimde değil açıkçası. Daha çok sosyal olacak, arkadaşlarınızla beraber daha çok vakit geçirecek, partiler, organizasyonlar ön planda olacak. Yalnız arkadaşlarınızla aranızda gizli bir rekabet oluşabilir veya onları fazlaca kontrol etmek isteyebilir, bazılarını acımasızca eleştirebilirsiniz. Arkadaşlarınızı daha fazla sahiplenebilir, onlara karşı tutucu ve kıskanç yaklaşımlar sergileyebilirsiniz. Bu dönemim size katacağı sosyalliği ve hayatına katacağı olası yeni arkadaşların tadını çıkarmaya bakın.

25 Eylül'de 1 derece Koç burcunda Dolunay meydana gelecek. Bu Dolunay 4. evinizde gerçekleşiyor. Geleceğe yönelik hedefler ve planlar, aile, ev, yerleşim, emlak, aile hayatı, yaşamın kökleri, aile büyükleri bu dolunayın ana konusu için de yer alacaktır. Bu Dolunay zamanı uzun süredir beklediğiniz hayalini kurduğunuz eve geçmek için fırsat yakalayabilirsiniz. İşiniz için evinizi değiştirmeniz gerekebilir. Aile içinde geçmişe ait bir takım konular yeniden su yüzüne çıkabilir ve irdelenebilir. Bu Dolunay zamanı, ortak bir kararla biri ile eve geçebilir, taşınabilir veya risk alarak ev almak için kredi başvurusunda bulunabilirsiniz.