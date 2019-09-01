Oğlak – Eylül Aylık Burç Yorumu

Eylül ayının aylık burç yorumları... Oğlak burcunu bu ay neler bekliyor?

14 Eylül’de Venüs, Terazi burcuna geçiş yapacak ve 9 Ekim’e kadar bu burçta seyahat edecek. Venüs’ün Terazi burcuna geçişi ile beraber iş ve kariyerinizi ilgilendiren konularda oldukça destekleyici etkiler altında olacaksınız. Terfi bekleyenler, iş değiştirmek isteyenler, iş arayanlar güzel fırsat ve şanslarla karşılaşabilirsiniz.

İş hayatınızda kuracağınız diplomatik ilişkiler size kazanç olarak geri dönecektir. İş arayanlar bu dönem özellikle kadınların ön planda olduğu sektörlerde iş bulabilirsiniz. İş hayatınızda daha hoşgörülü olmaya başlıyorsunuz. Eğer ki hayatınızda kimse yoksa ve yalnızsanız iş vasıtası ile ya da iş yerinizden biri ile duygusal yakınlaşmalar olabilir.

14 Eylül'de Merkür de Terazi burcuna geçiş yapacak ve 3 Ekim’e kadar bu burçta seyahat edecek. Merkür'ün Terazi sürecinde, üstlerinizden övgüler alabilir, başarılı işlere imza atabilirsiniz. İş arayanlar bu süreçte bir çok iş görüşmesine gidecekler. İşiniz için seyahatlerde söz konusu olabileceği gibi, bu süreç içinde anlaşmalar, sözleşmelerde söz konusu olabilecektir. Fikirlerinizi, düşüncelerinizi üstlerinizle, yöneticilerinizle paylaşmaktan çekinmeyin. Rahatsız olduğunuz konular var ise eğer, onlarla kibar, nazik bir şekilde iletişim kurun. Derdinizi anlatın, ifade edin.

14 Eylül’de Balık burcunun 22. derecesinde Neptünyen bir Dolunay meydana gelecek. Beklenmedik, sürpriz, ani seyahatler gündeme gelebilir. Fakat bu seyahatlerde özellikle gecikmelere, eşya kayıplarına dikkat. İletişim evinizde gerçekleşecek olan bu Dolunay internet ile ilgili önemli başlangıçlara işaret edebilir, web sitesi yaptırabilir, blog oluşturabilir. Her türlü iletişim kanalı ile aktif bir şekilde iç içe olmanız gerekebilir. Yine kardeşlerinizle ilgili önemli mevzular gündeme gelebilir. Taşınma, yer değiştirme, tadilat, ev ile ilgili konular bu Dolunay sürecinde ilgilenmeniz gereken konular arasında yer alabilir. Bu dönemde kendinizi ifade ederken iletişimde dikkatli olmakta fayda var. Düşüncelerinizi ve planlarınızı net ve doğru bir şekilde ifade edemeyebilir, yanlış anlaşılabilirsiniz. Bu yüzden de komşular, yakın çevre, kardeşlerle iletişimde gerginlikler oluşabilir. Kısa yolculuklar veya gezilerle ilgili planlarınız varsa karar almakta veya tam ne istediğinizi belirlemekte güçlük çekebilirsiniz. Kendinizi zihinsel anlamda daha fazla yorgun ve meşgul hissedebilirsiniz. İletişim haberleşme ve ulaşım konularına özellikle eğileceğiniz ancak tedbirli ve planlı olmanız gereken bir zaman dilimi olacaktır. Yaratıcı zihinsel projeler içindeyseniz bir miktar dağılma ve gecikme beklenebilir. Ya da en iyi hali ile, şiir yazabilir, kitap yazabilir ve bu yazdıklarınızı yayınlayabileceğiniz yayınevleri ile yolunuz kesişebilir. İnternet, sosyal medya ile ilgili daha yaratıcı ve eğlenceli işler de yapabilirsiniz.

23 Eylül’de ise Güneş artık Terazi burcuna geçiş yapacak. Güneş'in de Terazi burcuna geçmesi ile beraber odak noktanız daha çok, iş ve kariyerinizi ilgilendiren konular olacaktır. Üstlerinizden övgüler alabilir, başarılı işlere imza atabilirsiniz. İş arayanlar bu süreçte bir çok iş görüşmesine gidecekler. 28 Eylülde ise 5 derece Terazi burcunda yeni ay meydana gelecek. İş ve kariyerinizi ilgilendiren koşullar ön planda olacak. Bu aslında nispeten güzel bir etki, yeni iş teklifleri ile karşılaşabilir, yükselmenizi sağlayacak koşullar oluşabilir. Yalnız kararsız kalabilir, ne yöne gideceğinizi bilemeyebilirsiniz. Özellikle ev ve iş arasında denge kurmak ve otorite figürlerle ilişkilerde ve iletişimde stresten, fevrilikten uzak durmakta yarar var. İş ile ilgili konularda finansal anlamda anlaşmaya varmanız halinde, oldukça keyifli bir Ekim ayı sizi bekliyor olacak.