Oğlak – Eylül Aylık Burç Yorumu

Eylül ayının aylık burç yorumları... Oğlak burcunu bu ay neler bekliyor?

Eylül ayına Balık burcundaki Dolunay ile başlıyoruz. Bu dönemde kendinizi ifade ederken iletişimde dikkatli olmakta fayda var. Düşüncelerinizi ve planlarınızı net ve doğru bir şekilde ifade edemeyebilir, yanlış anlaşılabilirsiniz. Bu yüzden de komşular, yakın çevre, kardeşlerle iletişimde gerginlikler oluşabilir. Kısa yolculuklar veya gezilerle ilgili planlarınız varsa karar almakta veya tam ne istediğinizi belirlemekte güçlük çekebilirsiniz. Kendinizi zihinsel anlamda daha fazla yorgun ve meşgul hissedebilirsiniz. İletişim haberleşme ve ulaşım konularına özellikle eğileceğiniz ancak tedbirli ve planlı olmanız gereken bir zaman dilimi olacaktır. Yaratıcı zihinsel projeler içindeyseniz bir miktar dağılma ve gecikme beklenebilir.

5 Eylül’de Merkür, Terazi burcuna geçiş yapacak ve 27 Eylül’e kadar bu burçta seyahat edecek. Merkür'ün Terazi burcu seyahatinde üstlerinizden övgüler alabilir, başarılı işlere imza atabilirsiniz. İş arayanlar bu süreçte bir çok iş görüşmesine gidecekler. İşiniz için seyahatler de söz konusu olabileceği gibi anlaşmalar, sözleşmeler de söz konusu olabilecektir. Fikirlerinizi, düşüncelerinizi üstlerinizle, yöneticilerinizle paylaşmaktan çekinmeyin. Rahatsız olduğunuz konular varsa eğer, onlarla kibar, nazik bir şekilde iletişim kurun. Derdinizi anlatın, ifade edin. 6 Eylül’de ise Venüs, Aslan burcuna geçiş yapacak ve 24 Ekim’e kadar bu burçta seyahat edecek. Bu size finansal anlamda destek sağlayacak bir gelişmedir. Başkalarına ait finansal kaynaklardan çok daha rahat bir şekilde faydalanmanızı sağlayacak, kredi çekmek, bankacılık işlerini halletmek, prim, burs gibi şeylere başvurmak ve olumlu sonuçlar almak için olumlu bir süreç olacak. Ortağınızın veya eşinizin finansal durumunda iyileşme, gelirlerde artış meydana gelebilir

Yalnız Mars, 9 Eylül itibari ile Koç burcunda geri hareket etmeye başlayacak ve bu geri hareket 15 Kasım’a kadar devam edecek. Mars sizin 4.evinizde geri gitmeye başlayacak. Bu alan yuva, aile, yerleşimi gayrimenkul, atalar, köklerle ilgili alandır. Mars'ın geri gitmesi, bu alanda yapacağınız olası başlangıçlar ve atılımlarla ilgili bir takım problemler, sorunlar çıkartabilir ortaya. Ev almak ya da satmak için pek uygun bir süreç değildir. Sürekli evrak işlerinde aksilikler çıkabilir ortaya. Eğer erkekseniz annenizin sağlığı ile daha yakından ilgilenmeniz gerekebilir, eğer kadınsanız babanızla aynı şekilde yakından ilgilenmeniz gereken koşullar oluşabilir. Ailenizle ortak paydada buluşmanız bu süreçte biraz daha zor olabilir. İsteklerinizi onlara kabullendirmekte zorluklar yaşayabilirsiniz. Yeni bir inşaat başlatmak için de uygun bir süreç değil, gerçi hoş başlatabilirsiniz de ama işlerin ağırdan alınarak ilerleyeceğini bilin. Bu süreçte yüzme gibi, doğa yürüyüşleri gibi eylemlere hayatınızda daha fazla yer verin. 22 Eylül’de ise Güneş, artık Terazi burcuna geçiş yapacak. Güneş'in de Terazi burcuna geçmesi ile beraber odak noktanız daha çok, iş ve kariyerinizi ilgilendiren konular olacaktır. Üstlerinizden övgüler alabilir, başarılı işlere imza atabilirsiniz. İş arayanlar bu süreçte bir çok iş görüşmesine gidecekler.