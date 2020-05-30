Oğlak – Haziran Aylık Burç Yorumu

Haziran ayının aylık burç yorumları... Oğlak burcunu bu ay neler bekliyor?

5 Haziran’da 15. derece Yay burcunda bir Ay Tutulması meydana gelecek. Bu tutulmaya, Mars zorlayıcı bir görünüm yapacak. Psikolojik ve ruh sağlığınız çok yerinde olmayabilir, içe dönebilir, yalnızlık ihtiyacınız artabilir, inzivaya çekilmek isteyebilirsiniz. Bu dönem aslında terapiye gitmek, destek almak, içinizi dökmek, zihninizde uğraştığınız sorunlara çözüm için destek almak adına harekete geçebilirsiniz.

Herkese çok güvenmeyin, arkanızdan birileri iş çeviriyor olabilir ama bu önünüze düşecektir. Mars'ın zorlayıcı etkisi ile iletişim trafiğinizde artış olabilir ama bunu iyi idare etmelisiniz. İletişim çatışmaları olabilir. Özellikle yakın çevre, kardeşler, kuzenler, komşularla yanlış anlamaktan dolayı iletişim çatışmaları oluşabilir. Zihniniz her zamankinden çok daha işlek, yoğun ve yorgun olabilirsiniz. 21 Haziran’da ise 0. derece Yengeç burcunda Güneş Tutulması meydana gelecek. Tutulmaların etkileri yaklaşık 1,5 ay kadar sürer. Birliktelikler, ortaklıklar, evlilik ve bu kişilerin sağlığı, eşinizin, partnerinizin veya ortağınızın hayatındaki önemli başlangıçlar, anlaşmalar, sözleşmeler tutulmanın ana konusu içinde yer alacaktır. Bu saydığım konularla ilgili hayatınızda yeni enerjiler, yeni başlangıçlar söz konusu olacaktır. Bazılarınız evlilik yolunda adımlar atabilirsiniz. Bazılarınız da önemli bir iş anlaşması imzalayabilir, ortaklık gerektiren işlere soyunabilirsiniz. İlişkiler için tamam mı devam mı soruna yanıt aranacağı zamanlar.