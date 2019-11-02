Oğlak – Kasım Aylık Burç Yorumu

Kasım ayının aylık burç yorumları... Oğlak burcunu bu ay neler bekliyor?

1 Kasım'da Venüs Yay burcuna geçiş yapacak ve 26 Kasım'a kadar bu burçta seyahat edecek. 12. evinizde seyahat eden Venüs ile ilişkiler açısından kendinizi çok da rahat ortaya koyamayabilir, mevcut ilişkilerde zaman zaman krizler oluşabilir. Özellikle finansal anlamda daha dikkatli hareket edilmeli.

12 Kasım'da 19 derece Boğa burcunda Dolunay meydana gelecek. İş ortamınızı ilgilendiren bölgede olacak bu Dolunay, yeni projeler ve yeni müşterilerle bir araya gelmenize yardımcı olacaktır. Bu projeler finansal anlamda getirisi yüksek olabilecektir. Eğer iş arıyor iseniz bu Dolunay ve takip eden 2-3 gün önemli haberler alabilir, gelişmeler yaşayabilirsiniz. Yine bu hafta diyete başlamak, sağlıklı beslenmek, spora başlamak daha doğrusu hayatınızı daha kaliteli ve sağlıklı geçirmek için destek almak içinde harika bir hafta. Yalnız sağlık olarak, boğazınıza, bademciklerinize, ses tellerinize dikkat etmenizde fayda var.

19 Kasım'da Mars Akrep burcuna geçiş yapacak ve sene sonuna kadar bu burçta seyahat edecek. Gücünüzü, kuvvetinizi yönlendireceğiniz, çaba sarf edeceğiniz alanın sosyal ilişkiler, dostluklar, arkadaşlıklarla ilgili konular olacağına işaret etmekte. Sosyal çevreniz süper hareketleniyor, yeni insanlarla tanışma, onlarla ortak bilinçle hareket etme dönemi! Bu dönem daha önce görüşmediğinizden çok daha fazla insanla görüşebilir, arkadaşlarınızla çok daha vakit geçirebilirsiniz. Onlardan fayda ve destek görebileceksiniz. Olası tartışmalarınızda bile genelde haklı taraf siz olacaksınız. Yalnız tabii ki dostluklar arası gizli bir takım konuların açığa çıkması ve bundan dolayı da tartışmalar söz konusu olabilecektir. 22 Kasım'da Güneş Yay burcuna geçiş yapacak. Bu bir aylık süreçte biraz daha kendinize dönecek, yalnızlık ihtiyacınız artacak, hayatta biraz daha geri planda kalmayı tercih edebilirsiniz. Bu bir aylık dönemde koşulları ve şartları pek de kolay kontrol edemeyeceksiniz ne yazık ki. Biraz daha sağlıkla ilgili konu ve koşullarla ilgilenmeniz gerekebilir.

26 Kasım'da Venüs Oğlak burcuna geçiş yapacak ve 20 Aralık tarihine kadar bu burçta seyahat edecek. Bu tarihe kadar aşk meşk konularında şanslı, sizi sevebilecek kişileri yaşamınıza çekebileceksiniz. Bunun yanı sıra bu tarihe kadar güzelleşmek için adımlar atabilir, estetik yaptırabilir, saçınıza başınıza yeni farklı şekiller verebilir, biraz daha imajınızla ilgilenebilirsiniz. Bu dönem hayata biraz daha sevgi penceresi ile bakabilecek, yaşamda ki olumsuzluklar gözünüzde çok daha az batabilecektir. 26 Kasım'da Yay burcunda Yeni Ay meydana gelecek. Yeni Ay 12. evinizde gerçekleşiyor. 12. ev astrolojide kontrol dışı gelişen olaylar, gizlilik içinde hareket edilen, gizli düşmanlıklar, hastalıklar, engellenmeler, kısıtlanmalar, dedikodularla ilişkilendirilir. Yeni Ay sayesinde bu konuların üzerine ışıklandırılır ve gözle görülür bir hale gelir. Bu Yeni Ay zamanında hayatınızda gelişen bir takım olaylar kontrolünüzün dışında gerçekleşebilir ki bu özellikle iş ve kariyerinizle ilgili konular olabilir. Sizden gizlenen bir takım bilgiler, arkanızdan dönen bazı dedikodular gün ışığına çıkabilir. Size set veya engel olunan koşullarla ilgili farkındalığınız artabilir. Size zarar verme ihtimali olan, düşman kişilikleri rahatlıkla tespit edebileceksiniz. Sağlığınıza ekstra dikkat etmekte fayda var, özellikle alerji ile ilgili sorunlar ortaya çıkabilir. Yeni Ay etkisi ile bilinçaltı çalışmaları yapmak, terapilere gitmek, bilinçaltınızda ki korkuları temizlemek, yüzleşmek içinde gökyüzü destekleyici olacaktır. Kendinizi biraz daha geri plana çekebilir, yalnız kalmak isteyebilirsiniz. Bu dönem yeni dünyevi girişimler için pek uygun olmamakla beraber, ruhsal gelişiminize katkı sağlayacak her türlü eylem için çok uygundur.