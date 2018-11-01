Oğlak – Kasım Aylık Burç Yorumu

Kasım ayının aylık burç yorumları... Oğlak burcunu bu ay neler bekliyor?

7 Kasım'da 15 derece Akrep burcunda Yeni Ay meydana gelecek. Daha hareketli ve sosyal olabilirsiniz. Davetler, organizasyonlar, arkadaşlarınızla beraber eğlenceli ve sosyal aktivitelere dahil olabilirsiniz. İşten kazandığınız gelirlerinizi arttırmanın yollarını arayabilirsiniz. Havadaki aşk kokusuna da kapılabilirsiniz.

Hayatınıza hediyesi ile gelecek yeni arkadaşlarla tanışabilir, destekler alabilirsiniz. Fikirlerinizle, düşüncelerinizle dostlarınızı ve hayatınızı değiştirebilirsiniz. 18 Kasım'da Mars Balık burcuna geçiş yapacak sene sonuna kadar bu burçta seyahat edecek. Bu nispeten iyi bir haber çünkü uzun süredir, gelen para gidiyordu, finansal anlamda daha fazla mücadele, stresli bir süreçti, ama bu dönem bitti. Lütfen trafikte daha dikkatli olun. Aracınızın bakımınızı, ıvırını, zıvırını aksatmayın. Özellikle bu hafta sonuna doğru hesapta olmayan bir yolculuk gündeme gelebilir. Bu bir arkadaşınızın düğünü, nişanı için olabilir veya arkadaşlarla seyahat şeklinde olabilir. Elinizdeki bir ürünü pazarlamak, reklamını yapmak, strateji oluşturmak için de harika bir dönemde olacaksınız. Önemli hayatınıza hız ve heyecan katacak sözleşmeler yapabilir, imzalar atabilirsiniz. Kuzenlerinizin veya kardeşlerinizin hayatında iş konularında özellikle olumlu gelişmeler meydana gelebilir. Yalnız iletişim kuruş tarzınız biraz gergin olabilir, kardeşleriniz, komşularınız veya kuzenlerinizle gereksiz tartışmalar içine girmemeye özen göstermelisiniz. Bol bol su kenarı yerlere, deniz seyahatlerine çıkabilirsiniz bu süreçte.

23 Kasım'da 0 derece İkizler burcunda Dolunay meydana gelecek. Gizli, saklı bazı bilgiler ve haberler ortaya çıkabilir, iş ve çalışma koşullarınızda bir değişim, gelişmeler meydana gelebilir, daha fazla çalışmanız, yorulmanız anlamına geliyor. Bu yüzden sağlığa dikkat, özellikle bel bölgesi, uyluk kısmına. Diyet veya spora başlayabilir, sağlıkla ilgili uzmandan danışmanlık alabilirsiniz.