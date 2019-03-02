Oğlak – Mart Aylık Burç Yorumu

Mart ayının aylık burç yorumları... Oğlak burcunu bu ay neler bekliyor?

1 Mart'ta Venüs Kova burcuna geçiş yapacak ve 27 Mart'a kadar bu burçta seyahat edecek. Para ile ilgili konularda genel anlamda şanslı etkiler altında olacaksınız. Daha çok lüks şeylere ve güzellik gerektiren konulara para harcayabilirsiniz. Bunun yanı sıra ay sonuna kadar harika hediyeler de alabilirsiniz!

Kazancınız bu süreçte artmaya başlayacak, alım satım işlerinden de kar elde edebilirsiniz. 5 Mart'ta ise Merkür Balık burcunda üç haftalık geri hareketine başlıyor. Her türlü iletişim aracını kullanırken dikkatli olmanız konusunda uyarılarda bulunmakta, yanlış kişilere, yanlış mesajlar, mailler gitsin istemezsiniz. Bilgi yanlışlıkları ortaya çıkabilir, bilgiler karışabilir. Bu etki aynı şekilde kardeşler ve komşularınızla ilişkilerde de aksaklıklar ve yanlış anlamalar oluşturabilir. Seyahat planları olanlar, seyahat öncesi ve bilet bavul kontrollerini dikkatli bir şekilde yapmalarını önerebilirim, yanınıza aldığınızı sandığınız bir şeyleri almadığınız için keyfiniz kaçabilir, özelikle bu gerileme döneminin favorisi bavulların kaybolmasıdır. Bu yüzden bagaj fişinize sahip çıkınız ki sonradan zor duruma düşmeyin. Kısacası ne kadar iyi organize o kadar iyi Merkür Retrosu. Merkür gerilerken başladığınız eğitimleri yarıda bırakabilir, okumaya başladığınız kitapları bitirmekte zorlanabilir veya içeriğini hemen unutabilirsiniz.

6 Mart'ta Uranüs yeniden Boğa burcuna geçiyor ve artık nonstop bu burçta seyahat edecek 2026 yılına kadar. Aslında jenerasyon gezegenlerinin etkilerini bireysel haritalarımızdan önce dünya üzerinde gözlemleriz. Uranüs'ün burç değiştirdiği zamanlarsa Fransız ihtilali, sanayi devrimi, astronomide büyük yenilikler meydana gelmiştir. Sizler açısından ise, aşk konularına bakış açınızda radikal değişiklikler meydana gelebilir, farklı, marjinal kişileri hayatına kolayca çekebilirsiniz. Sadakat ve bağlılık kavramlarınız değişime uğrayabilir, ilişkileriniz aniden başlayıp aniden bitebilir. Bu dönem dünyaya getireceğiniz çocuklar sıra dışı ve farklı kişiliklere sahip olabilirler. Farklı tatlar aramaya, farklı, denenmemiş şeyleri denemeye daha yatkın olabilirsiniz. Eğer haritalarınızda boğa burcunda bireysel gezegenleriniz var ise bu etkileri çok daha derinden hissedebilirsiniz. Önümüzdeki aylarda Uranüs ve etkilerinden sıkça bahsedeceğim.

6 Mart'ta bir de 15 derece Balık burcunda Neptünyen bir Yeni Ay meydana gelecek. Beklenmedik, sürpriz, ani seyahatler gündeme gelebilir, fakat bu seyahatlerde özellikle gecikmelere, eşya kayıplarına dikkat! İletişim evinizde gerçekleşecek olan bu Yeni Ay internetle ilgili önemli başlangıçlara işaret edebilir, web sitesi yaptırabilir, blog oluşturabilir, her türlü iletişim kanalı ile aktif bir şekilde iç içe olmanız gerekebilir. Yine kardeşlerinizle ilgili önemli mevzular gündeme gelebilir. Taşınma, yer değiştirme, tadilat, ev ile ilgili konular bu Yeni Ay sürecinde ilgilenmeniz gereken konular arasında yer alabilir. Bu dönemde kendinizi ifade ederken iletişimde dikkatli olmakta fayda var. Düşüncelerinizi ve planlarınızı net ve doğru bir şekilde ifade edemeyebilir, yanlış anlaşılabilirsiniz. Ve bu yüzden de komşular, yakın çevre, kardeşlerle iletişimde gerginlikler oluşabilir. Kısa yolculuklar veya gezilerle ilgili planlarınız varsa karar almakta veya tam ne istediğinizi belirlemekte güçlük çekebilirsiniz. Kendinizi zihinsel anlamda daha fazla yorgun ve meşgul hissedebilirsiniz. İletişim haberleşme ve ulaşım konularına özellikle eğileceğiniz ancak tedbirli ve planlı olmanız gereken bir zaman dilimi olacaktır. Yaratıcı zihinsel projeler içindeyseniz bir miktar dağılma ve gecikme beklenebilir. Ya da en iyi hali ile şiir yazabilir, kitap yazabilir ve bu yazdıklarınızı yayınlayabileceğiniz yayın evleri ile yolunuz kesişebilir. İnternet, sosyal medya ile ilgili daha yaratıcı ve eğlenceli işler de yapabilirsiniz.

20 Mart'ta ise Güneş artık Koç burcuna geçiyor ve bir ay burçta seyahat edecek. Bir ay boyunca odaklanacağınız konular aile, yuva,yerleşim, yaşadığınız yer ile ilgili konular olacaktır. Kendinizi bu alanlarda çok daha rahat bir şekilde ortaya koyabileceksiniz. Bu bir aylık süreçte yer değiştirmek, ev değiştirmek, taşınmak, arsa, ofis işleri ilgilenmek için çok uygun bir dönem. 21 Mart'ta ise 0 derece Terazi burcunda Şironyen bir Dolunay meydana gelecek. 10. evinizde gerçekleşecek olan bu Dolunay iş hayatı, iş hayatında ki dengeler, kariyerinize yönelik durumlar, yöneticilerle ilişkiler, toplum önünde olmanızı sağlayacak konular üzerinde etkileyici olacaktır. İş arayanlar, işini değiştirmek isteyenler, terfi etmek isteyenler, iş ile ilgili takdir görmek isteyenler için destekleyici etkiler devrede olacaktır. Fikirlerinizle, düşüncelerinizle yöneticilerinizin oldukça dikkatini çekebilirsiniz. İş ve kariyerinizle ilgili yeni bir takım başlangıçlar, adımlar gündeme gelebilir. Daha çok toplum önünde olmanız gereken koşullarla karşılaşabilirsiniz. Yalnız dikkatli olun, çok fazla göz önünde olacağınızdan dolayı hem iyi hem de kötü adımlarınız gözden kaçmayacaktır.

26 Mart'ta ise Venüs artık Balık burcuna geçiş yapacak ve 21 Nisan'a kadar bu burçta seyahat edecek. 3. evinize giriş yapacak olan Venüs sizleri keyifli mini bir seyahate çıkartabilir, kardeşleriniz ve yakın çevrenize karşı daha şefkatli yaklaşabilirsiniz. Birbirinden keyifli seyahatleri de gündeme getirebilir, bunun yanı sıra zorunlu olmayan, keyfi ama size iyi gelecek bir eğitime de başlayabilirsiniz. Sevgi alışveriş deneyimini kardeşler, kuzenler, eğitimcileriniz arasında çok daha yoğun yaşayabilirsiniz. Bu dönem okumaktan daha çok keyif alabilir, şiir, roman, romantik konuların ele alındığı yazılar, filmler daha fazla ilginizi çekebilir. Eğer ki yalnızsanız eğitim aldığınız yerde ki biri ile, bir seyahatte, aynı mahallede, kardeşiniz veya kuzeninizin çöpçatanlığı sayesinde tanışacağınız biri ile romantik bir durum oluşabilir. Birbirinden keyifli, işinizle alakalı iş seyahatlerine çıkabilir veya bu aralar iş değiştirmek gibi bir niyetiniz var ise, yeni işiniz çok seyahat etmenize neden olacak bir iş olabilir.

31 Mart'ta ise Mars artık İkizler burcuna geçiş yapıyor ve 16 Mayıs'a kadar bu burçta seyahat edecek. Bu tarihe kadar Mars iş ve çalışma ortamı, günlük rutin işleriniz ve sağlığınızla ilgili konularda stres,mücadele, hareket ve daha fazla efor sarf etmeniz gereken koşulları ortaya serecektir. Sağlığınıza bu dönemde ekstra dikkat etmeniz gerekir. Birlikte çalıştığınız kişilerle sürekli fikir çatışmaları yaşayabilirsiniz. Fakat bu da sizin kararsız veya sürekli fikir değiştirmenizden kaynaklı olabilir. İş arayanlar bu süreçte bir çok iş görüşmesine gidebilirler. Daha çok çalışabilir, efor sarf edebilir fakat daha az takdir görebilirsiniz.