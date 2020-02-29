Oğlak – Mart Aylık Burç Yorumu

Mart ayının aylık burç yorumları... Oğlak burcunu bu ay neler bekliyor?

5 Mart’ta Venüs, Boğa burcuna geçiş yapacak ve 3 Nisan’a kadar bu burçta seyahat edecek. Aşk her an kapınızı çalabilir, eros oklarını size çevirmeye başlayabilir. Önümüzdeki bir aylık süreçte yalnız olanların hayatında flörtöz durumlar sık sık oluşabilir, ayaklarınızı yerden kesecek bir aşkla karşılaşabilirsiniz. Bunun yanı sıra yaratıcılık gerektiren işlerde başarı yakalama şansınız çok yüksek olacaktır. Özellikle sinema, televizyon, radyo, tiyatro, resim gibi işlerde olanlar süper başarılar yakalayabilirler, iş teklifleri alabilirler. Evli olanlarınız ise çocuk sahibi olmak için girişimlerde bulunabilirsiniz. Hobilerinizden daha çok keyif alabilir, yaşamın daha eğlenceli ve keyifli tarafları ile daha çok haşır neşir olabilirsiniz.

9 Mart’ta ise Başak burcunda bir Dolunay meydana gelecek. Yurt dışı işleri, hukukla ilgili işler, eğitim, yabancılarla yapılan işler, inançlar, uzak yerlere seyahatlerle ilgili alanda etkili olacak. Hafta boyunca seyahatler organize edebilir, eğitimlere ya da seminerlere katılabilir, vize ve pasaport işlerinizi halledebilir, hukuksal anlamda destek alabilirsiniz. Hafta boyunca, ruhsal konular, spirütel konular üzerine çokça araştırmalar ve okumalar yapabilir, bu konularda ehli kişilerden destekler alabilirsiniz. Sık sık hayatı, bu hayata neden geldiğinizi sorgulayabilir, kendinize yeni idealler, fikirler, amaçlar arayabilirsiniz. Deniz kenarı uzak yerlere seyahatler hayal edebilir veya organize edebilirsiniz. Bilinçaltı, bilinçdışı gibi konularla ilgili sıkça araştırmalar yapabilirsiniz. Özellikle hafta boyunca rüyalarınız haberci nitelikte olabilir, fal baktırabilir, gelecekle ilgili bilgiler almak isteyebilirsiniz.

20 Mart’ta ise Güneş, artık Koç burcuna geçiş yaparak bir aylık yeni seyahatine başlayacak. Bir ay boyunca odaklanacağınız konular aile, yuva, yerleşim, yaşadığınız yer ile ilgili konular olacaktır. Kendinizi bu alanlarda çok daha rahat bir şekilde ortaya koyabileceksiniz. Bu bir aylık süreçte yer değiştirmek, ev değiştirmek, taşınmak, arsa, ofis işleri ilgilenmek için çok uygun bir dönem. 22 Mart’ta ise Satürn, burç değiştirerek Kova burcuna geçiş yapacak fakat bu burçta çok kısa bir süre kalacak, zira Retro yani geri hareket ederek yeniden Oğlak burcuna geçiş yapacak. Satürn'ün geri hareketi ise 30 Eylül’e kadar sürecek. Özellikle ilişkilerde güven ve kaybetme korkusu ortaya çıkabilir. Fiziksel görünümünüzde değişiklikler yapmak için ideal bir süreç değil, eğer doğduğunuz anda Satürn’ünüz geri gitmiyor ise. Kişisel yeteneklerinizi ve hobilerinizi kazanca dönüştürmek için daha çok zamana ihtiyacınız olacak ve elbette daha çok emek harcamanız gerekebilir. Bu geri dönüş döneminde daha bireysel olmaya çalışabilir, kendinizle ilgili konularda daha eleştirel yaklaşabilirsiniz. Yarım kalan işleri tamamlamak için ideal zamanlar. Bu dönem gerçekten hayatınızda birisine ihtiyacınız var mı sorusuna yanıt arayabilirsiniz. Yalnız çok fazla düşünmek sizi kararsızlığa da itebilir. Geçmişe ait unuttuğunuz, önemsemediğiniz konularla ilgilenmek durumunda kalabilirsiniz. 31 Mart’ta Mars, Oğlak burcundan çıkıp Kova burcuna geçiş yapacak ve 13 Mayıs’a kadar seyahat edecek. Paranın idaresini sorgulayacağınız, finansal anlamda bütçenizi genişletmenin yollarını aramaya başlayabileceğiniz zamanlardır. Yalnız Mars size parayı harcatabilir de, beklenmedik sürpriz masraflar çıkarabilir, finans konuları ile ilgili gerginlikler yaratabilir.