Oğlak – Mayıs Aylık Burç Yorumu

Mayıs ayının aylık burç yorumları... Oğlak burcunu bu ay neler bekliyor?

7 Mayıs’ta Akrep burcunda bir Dolunay meydana gelecek. Daha hareketli ve sosyal olabilirsiniz. İşten kazandığınız gelirlerinizi arttırmanın yollarını arayabilirsiniz. Havadaki aşk kokusuna da kapılabilirsiniz. Hayatınıza hediyesi ile gelecek yeni arkadaşlarla tanışabilir, destekler alabilirsiniz. Fikirlerinizle, düşüncelerinizle dostlarınızın hayatınızın değiştirebilirsiniz.

12 Mayıs’ta ise Venüs gezegeni İkizler burcunda geri hareketine başlayacak ve bu geri hareket 25 Haziran’a kadar devam edecek. İş ve sağlık konularında bazı aksilikler, gecikmeler olması mümkün bu süreçte. Kronik ve uzun süredir kendini göstermeyen rahatsızlıklarınız varsa yeniden ortaya çıkabilir. Sağlık konusunda özellikle ellerinize, kollarınıza, sinir sisteminize, şekerinize dikkat etmelisiniz. Eskiden başvuru yaptığınız yerler yine arayabilir sizi. İş yerinde kadınlarla iletişimde anlaşmazlıklar sorunlar yaşayabilirsiniz. 13 Mayıs’ta da Jüpiter, Oğlak burcunda geri hareketine başlayacak ve 14 Eylül’e kadar bu burcunuzda geri hareket edecek. Burcunuzda geri hareket edecek olan Jüpiter, kendinizi şanssız hissetmenize neden olabilir. İş girişimlerinizde beklendiğiniz hareketi ve hızı göremeyebilirsiniz. Bu dönem şansınızı ve sınırlarınızı çok zorlamadan, kontrollü bir şekilde harekete geçmekte fayda var. En iyi hali ile son 6 ay içinde kaçırdığınızı düşündüğünüz bir takım fırsatlar var ise yeniden karşınıza çıkabilir. Bütçe konusunda da çok açılmamakta fayda var. 22 Mayıs’ta ise İkizler burcunda Yeni Ay meydana gelecek. Gizli, saklı bazı bilgiler ve haberler ortaya çıkabilir, iş ve çalışma koşullarınızda bir değişim, gelişmeler meydana gelebilir, daha fazla çalışmanız, yorulmanız anlamına geliyor. Bu yüzden sağlığa dikkat, özellikle bel bölgesi, uyluk kısmına. Diyet veya spora başlayabilir, sağlıkla ilgili uzmandan danışmanlık alabilirsiniz.