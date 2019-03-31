Oğlak – Nisan Aylık Burç Yorumu

Nisan ayının aylık burç yorumları... Oğlak burcunu bu ay neler bekliyor?

5 Nisan'da 15 derece Koç burcunda Yeni Ay meydana gelecek. Yeni Ay zamanı yaşadığınız yeri, evi, şehri değiştirmek isteyebilirsiniz, hatta bununla ilgi araştırmalar, görüşmeler yapabilirsiniz. Yeni ev almak, satmak, bununla ilgili de gelişmeler meydana gelebilir. Aslında bence bu Yeni Ay biraz da sizlerin geleceğinizle ilgili olan hedeflerinizi yeniden gözden geçirmenize ve yeni aksiyonlar almanıza da neden olabilir. Yaşamınızda memnuniyetsiz olduğunuz alanları belirleyip, bunları düzeltmek için girişimlerde de bulunabilirsiniz.

17 Nisan'da ise Merkür Koç burcuna geçiş yapacak ve 7 Mayıs'a kadar bu burçta seyahat edecek. İletişim ve bilgi alışverişi yoğunluğunu ev, yuva, aile ilişkileri, geleceğe yönelik hedeflerle ilgili konulara kaydırmaya başlıyorsunuz. Aile ortamınızda sözü dinlenen, fikirleriniz dikkat çeken kişi siz olurken bu dönemde alım ve satım, kiralama, sözleşmeler, anlaşma gibi konular gündeme gelebilir. Evinize yeni elektronik, iletişim araçları alabilirsiniz. 19 Nisan'da ise Terazi burcunda Dolunay meydana gelecek. Dolunay ile birlikte iş ve kariyerinizi ilgilendiren koşullar ön planda olacak. Bu aslında nispeten güzel bir etki, yeni iş teklifleri ile karşılaşabilir, yükselmenizi sağlayacak koşullar oluşabilir. Yalnız kararsız kalabilir, ne yöne gideceğinizi bilemeyebilirsiniz. Özellikle ev ve iş arasında denge kurmak, otorite figürlerle ilişkilerde ve iletişimde stresten, fevrilikten uzak durmakta yarar var. Bireysel anlamda kendi korkularınızı, kendi kendinize koyduğunuz engellerin üstesinden gelmeniz gerekecek.

20 Nisan'da ise Venüs Koç burcuna geçiş yapacak ve 15 Mayıs'a kadar bu burçta seyahat edecek. Bu sayede evinizi güzelleştirmek için bir çok fırsat elde edebileceksiniz ki bu aile içi ilişkileriniz için de geçerli olacaktır. Evinize dekoratif mumlar alabilir, yeni koltuklar, bitkiler alabilirsiniz. Evinize oldukça orijinal, ender bulunan bir obje alabilir, evinizde sosyalleşmek adına yemekler organize edebilir, arkadaşlarınızla birlikte evde bir şeyler yapabilirsiniz. 20 Nisan'da Güneş artık Boğa burcuna geçiş yapacak ve bir ay bu burçta seyahat edecek. Sizler için hayattan daha çok keyif alacağınız bir döneme giriş yapıyor olacaksınız. Hobilerinize daha çok yönelebilir, çocuk sahibi olmak için girişimlerde bulunabilir, hamilelikle ilgili gelişmeler yaşayabilirsiniz. Eğer yalnız iseniz aşk size bu aralar çok daha yakın olabilecek, yaşamınızda riskli konulara girişmek için kendinizi daha motive hissedebileceksiniz. Oldukça eğlenceli ve de keyifli bir dönem olacak sizler için.

30 Nisan'da ise Satürn geri hareketine başlıyor ve 20 Eylül'e kadar devam edecek. Satürn sizleri biraz melankolik ve depresif bir ruh haline sokabilir. Özellikle ilişkilerde güven ve kaybetme korkusu ortaya çıkabilir. Fiziksel görünümünüzde değişiklikler yapmak için ideal bir zamanlar değil, eğer doğduğunuz anda Satürn'ünüz geri gitmiyor ise. Kişisel yeteneklerinizi ve hobilerinizi kazanca dönüştürmek için daha çok zamana ihtiyacınız olacak ve elbette daha çok emek harcamanız gerekebilir. Bu geri dönüş döneminde daha bireysel olmaya çalışabilir, kendinizle ilgili konularda daha eleştirel yaklaşabilirsiniz. Yarım kalan işleri tamamlamak için ideal zamanlar. Bu dönem gerçekten hayatınızda birisine ihtiyacınız var mı sorusuna yanıt arayabilirsiniz. Yalnız çok fazla düşünmek sizi kararsızlığa da itebilir. Geçmişe ait unuttuğunuz, önemsemediğiniz konularla ilgilenmek durumunda kalabilirsiniz.