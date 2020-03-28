Oğlak – Nisan Aylık Burç Yorumu

Nisan ayının aylık burç yorumları... Oğlak burcunu bu ay neler bekliyor?

4 Nisan itibari ile Venüs, İkizler burcuna geçiş yapacak ve ileri hareketi geri hareketi derken 6 Ağustos’a kadar seyahat edecek. Sağlıkla ilgili olası sorunların üstesinden rahatlıkla gelebileceğinize işaret ediyor, bunun yanı sıra birlikte çalıştığınız kişilerden güzel destekler alabileceksiniz. Bu süreç içinde yeni iş teklifleri, projeler gündeme gelebilir sık sık. İş görüşmelerine gidebilirsiniz. Günlük size normalde angarya gibi görülen işlerin üstesinden rahatlıkla gelebileceksiniz hatta bunlardan keyif bile alabilirsiniz. Keza spora ve diyete başlamak için de ideal zamanlar sizler için. Kişisel bakımınıza, kişisel gelişiminize daha özen gösterebilirsiniz.

8 Nisan’da ise 18. derece Terazi burcunda bir Dolunay meydana gelecek. 10. evinizde gerçekleşecek olan bu Dolunay, iş hayatı, iş hayatında ki dengeler, kariyerinize yönelik durumlar, yöneticilerle ilişkiler, toplum önünde olmanızı sağlayacak konular üzerinde etkileyici olacaktır. İş arayanlar, işini değiştirmek isteyenler, terfi etmek isteyenler, iş ile ilgili takdir görmek isteyenler için destekleyici etkiler devrede olacaktır. Fikirlerinizle, düşüncelerinizle yöneticilerinizin oldukça dikkatini çekebilirsiniz. İş ve kariyerinizle ilgili yeni bir takım başlangıçlar, adımlar gündeme gelebilir. Daha çok toplum önünde olmanız gereken koşullarla karşılaşabilirsiniz. Yalnız dikkatli olun, çok fazla göz önünde olacağınızdan dolayı hem iyi hem de kötü adımlarınız gözden kaçmayacaktır. 11 Nisan’da ise iletişimi ve ifadeyi sembolize eden Merkür, Koç burcuna geçiş yapacak ve 27 Nisan’a kadar bu burçta seyahat edecek. İletişim ve bilgi alışverişi yoğunluğunu ev, yuva, aile ilişkileri, geleceğe yönelik hedeflerle ilgili konulara kaydırmaya başlıyorsunuz. Aile ortamınızda sözü dinlenen, fikirleriniz dikkat çeken kişi siz olurken bu dönemde alım satım, kiralama, sözleşmeler, anlaşma gibi konular gündeme gelebilir. Evinize yeni elektronik, iletişim araçları alabilirsiniz.

19 Nisan’da Güneş, Boğa burcuna geçiş yapacak ve bir ay bu burçta seyahat edecek. Sizin için hayattan daha çok keyif alacağınız bir dönem başlıyor. Hobilerinize daha çok yönelebilir, çocuk sahibi olmak için girişimlerde bulunabilir, hamilelikle ilgili gelişmeler yaşayabilirsiniz. Eğer yalnızsanız aşk size bu aralar çok daha yakın olabilecek, yaşamınızda riskli konulara girişmek için kendinizi daha motive hissedebileceksiniz. Oldukça eğlenceli ve de keyifli bir dönem olacak sizler için. 23 Nisan’da ise Boğa burcunda Uranüs etkili bir Yeni Ay meydana gelecek. Yalnız olanlar bence gözlerini dört açsınlar, çünkü çok yakınınızda bir yerde aşk sizi bekliyor olacak. Aşk hayatınıza ilişkin gizlilik içinde hareket etmeniz gereken bir süreçten geçiyor da olabilirsiniz fakat bu Yeni Ay zamanı bunu artık açığa çıkartabilirsiniz. Yine çocuk sahibi olanlar, çocukları ile ilgili güzel gelişmeler yaşayabilirler. Kişisel yeteneklerinizi kullanarak iş hayatınızda özellikle başarıyı çok daha kolay bir şekilde edebilir, finansal anlamda kazanç elde edebilirsiniz. Bu Yeni Ay’da özel hayatınızda olan kişiye özel sürprizler hazırlayabilir, ilişkinizi çok daha sağlam ve güçlü bir hale gelmesi için adımlar atabilirsiniz.

“Lütfen sizin ve başkalarının sağlığı için evlerinizde kalın.”