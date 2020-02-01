Oğlak – Şubat Aylık Burç Yorumu

Şubat ayının aylık burç yorumları... Oğlak burcunu bu ay neler bekliyor?

3 Şubat’ta Merkür Balık burcuna geçiş yapacak. İleri ve geri hareketi derken 11 Nisan’a kadar bu burçta seyahat edecek. Zihninizi odaklayacağınız konular eğitim, yakın çevre ilişkiler, kardeşlerinizle ilgili konular üzerine olabilecek. Bu dönem bol bol seyahat planları yapabilir, seminer verebilir, dil eğitimine başlayabilirsiniz. Sadece iletişimde yanlış anlama, hatalı algılama yüzünden bir takım aksaklıklar problemler yaratabilir.

8 Şubat’ta ise ilişkileri ve aşkı gösteren Venüs Koç burcuna geçiş yapacak ve 5 Mart’a kadar bu burçta seyahat edecek. Bu sayede evinizi güzelleştirmek için birçok fırsat elde edebileceksiniz ki bu aile içi ilişkileriniz için de geçerli olacaktır. Evinize dekoratif mumlar alabilir, yeni koltuklar, bitkiler alabilirsiniz. Evinize oldukça orijinal, ender bulunan bir obje alabilir, evinizde sosyalleşmek adına yemekler organize edebilir, arkadaşlarınızla birlikte evde bir şeyler yapabilirsiniz. 9 Şubat’ta ise 20. derece Aslan burcunda bir Dolunay meydana gelecek. Hayatınızda odaklanacağınız konular, krediler, borçlar, ekonomi, finansal durumlar, vergiler, miraslar, sponsorluklar, nafaka konuları, muhasebe ile ilgili işler, değişim, dönüşüm ile ilintili konular olacaktır. Bu dönem belki de uygun faiz oranları ile yatırım için kredi çekebilirsiniz, belki de kendi işinizi kurmak için de kullanabilirsiniz bu krediyi. Ya da beklenmedik, sürpriz bir ödeme yapılabilir size, ya da bir borcunuzu ödemeniz konusunda bir kolaylıkla karşılaşabilirsiniz. Sponsorluk görüşmeleri yapıyorsanız sizi mutlu edecek bir konu karşınıza çıkabilir, burs bulabilirsiniz. Eğer ortaklı bir iş yapıyorsanız, ortağınız sayesinde gelirlerinizde artışlar da bekleyebilirsiniz. Ya da evliyseniz veya uzun süreli bir ilişkiniz varsa, partnerinizin iş ve maaş konularında iyileşmeler gözlemleyebilirsiniz. Belki de kendinize ev alma fikri oluşacak zihninizde ve bunun araştırmaları içine gireceksiniz. Veya kariyeriniz ile ilgili sizin de maaşınızda bir düzeltme, iyileştirme, zam gibi bir durumla da karşılaşabilirsiniz.

16 Şubat’ta ise Mars, 31 Mart’a kadar Oğlak burcunda seyahat etmeye başlayacak. Bu harika! Çünkü bu süreç sizi bir nevi ateş topuna çevirecek. Çok fazla dinlenmeye, oturmaya vaktiniz olmayacak. Sizin için tam olarak koşturma, mücadele dönemi olacak. Tam girişim yapma, yeni başlangıçlar için harika bir süreç olacak. Hayatınıza ciddi anlamda hız geliyor. Bunun yanı sıra cazibenizi de aynı oranda arttıracak. Mars sayesinde, harika stratejiler kurarak hedeflerinize çok daha hızlı ve etkin bir şekilde ulaşabileceksiniz. Aynı şekilde kızgın ve agresif de olabilirsiniz. Bu dönem daha alıngan ve her şeye karşı tepkili olabilir, genel olarak yaşamın bir çok alanına muhalefet de olabilirsiniz. Mars, yanık ve kesiklerle ilişkilidir. 17 Şubat’ta ise Merkür'ün üç hafta sürecek olan geri hareketi başlıyor. Her türlü iletişim aracını kullanırken dikkatli olmanız konusunda uyarılarda bulunmakta, yanlış kişilere, yanlış mesajlar, mailler gitsin istemezsiniz. Bilgi yanlışlıkları ortaya çıkabilir, bilgiler karışabilir. Bu etki aynı şekilde kardeşler ve komşularınızla ilişkilerinizde de aksaklıklar ve yanlış anlamalar oluşturabilir. Seyahat planları olanlar, seyahat öncesi ve bilet bavul kontrollerini dikkatli bir şekilde yapmalarını önerebilirim, yanınıza aldığınızı sandığınız bir şeyleri almadığınız için keyfiniz kaçabilir, özelikle bu gerileme döneminin favorisi bavulların kaybolmasıdır. Bu yüzden bagaj fişinize sahip çıkınız ki sonradan zor duruma düşmeyin. Kısacası ne kadar iyi organize o kadar iyi Merkür Retrosu! Merkür gerilerken başladığınız eğitimleri yarıda bırakabilir, okumaya başladığınız kitapları bitirmekte zorlanabilir veya içeriğini hemen unutabilirsiniz.

23 Şubat’ta 4. derece Balık burcunda Yeni Ay meydana gelecek. Beklenmedik, sürpriz, ani seyahatler gündeme gelebilir fakat bu seyahatlerde özellikle gecikmelere, eşya kayıplarına dikkat. İletişim evinizde gerçekleşecek olan bu Yeni Ay, internetle ilgili önemli başlangıçlara işaret edebilir, web sitesi yaptırabilir, blog oluşturabilir, her türlü iletişim kanalı ile aktif bir şekilde iç içe olmanız gerekebilir. Ama bu alanda Merkür Retro olacak ve gecikme, aksaklıklara karşı dikkatli olmalısınız. Yine kardeşlerinizle ilgili önemli mevzular gündeme gelebilir. Taşınma, yer değiştirme, tadilat, ev ile ilgili konular bu Yeni Ay sürecinde ilgilenmeniz gereken konular arasında yer alabilir.