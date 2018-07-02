Oğlak – Temmuz Aylık Burç Yorumu

Temmuz ayının aylık burç yorumları... Oğlak burcunu bu ay neler bekliyor?

10 Temmuz'da Venüs Başak burcuna geçiş yapacak ve 7 Ağustos'a kadar bu burçta seyahat edecek. Akrabalarınız, mevki ve statü sahibi kişilerden destekler görmeniz konusunda destek sunacaktır size. Bunun yanı sıra keyif ve neşe veren bazı yolculuklar gündeme gelebilir, yüksek öğrenimle ilgili konularda güzel gelişmeler yaşayabilirsiniz.

Tanıtım, reklam, halkla ilişkiler ve hukuksal konulara odaklanmanızı sağlamanın yanı sıra, daha çok okumanızı ve araştırmanızı sağlayacaktır. İthalat, ihracatla ilgili konularda yine güzel gelişmeler yaşayabilirsiniz. 27 Temmuz'da 4 derece Kova burcunda Ay Tutulması meydana gelecek. Tutulmanın odaklanacağı konular; paranız, bütçeniz, kazançlarınız, sahip olduğunuz varlıklar, gelirleriniz, satış işleri, ürettiğiniz her türlü konu üzerinde olacaktır. Kişisel anlamda kazançlarınızı arttırabileceğiniz koşullarla karşılaşabilirsiniz. Bu kazanç zam ile olabilir ya da bir satım işi ile elinize geçecek ekstra para ile olabilir ya da vergisel bir kazanç olabilir.

Eğer ki işiniz bir ortak ile gerçekleşiyorsa, birlikte daha çok kazanabileceğiniz koşullarla karşılaşabilirsiniz. Bu tutulma ile kendinize yeni teknolojik aletler, telefon, yüksek teknolojik ürünlerde satın alabilirsiniz. Aslında koşullarınız uygun ise, bu tutulma bir ev kredisine girip kendinize yeni bir ev veya araba alabileceğiniz koşulları da sağlayabilir. Yeni gelir kaynakları da yaratabilirsiniz kendinize.