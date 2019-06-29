Oğlak – Temmuz Aylık Burç Yorumu

Temmuz ayının aylık burç yorumları... Oğlak burcunu bu ay neler bekliyor?

2 Temmuz'da Mars Aslan burcuna geçiş yapacak ve 17 Ağustos'a kadar bu burçta seyahat edecek. İkili ilişkiler, evlilik, ortaklıklarda zorlanma, gerginlik, stres, mücadele dönemi sona eriyor. Bu önümüzdeki yedi hafta boyunca mücadele alanınız krediler, ödemeler, burslar, primler, nafaka, miras, ortaklaşa kazançlarla ilgili konulara kayıyor. Giderleriniz bu süreçte daha da artabilir. Mars ile evinizde, yaşadığınız yerde, ailenizde sürpriz değişimler meydana gelebilir. Finansal anlamda ailenizden destekler alabilirsiniz. Ya da kredi için araştırmalar yapabilirsiniz.

2 Temmuz'da 10 derece Yengeç burcunda Güneş Tutulması meydana gelecek. Yengeç burcundaki Güneş Tutulması ile birlikte birliktelikler, ortaklıklar, evlilik bu kişilerin sağlığı, eşinizin, partnerinizin veya ortağınızın hayatındaki önemli başlangıçlar, anlaşmalar, sözleşmeler tutulmanın ana konusu içinde yer alacaktır. Bu saydığım konularla ilgili hayatınızda yeni enerjiler, yeni başlangıçlar söz konusu olacaktır. Bazılarınız evlilik yolunda adımlar atabilirsiniz, bazılarınız önemli bir iş anlaşması imzalayabilir, ortaklık gerektiren işlere soyunabilirsiniz. İlişkiler için tamam mı devam mı soruna yanıt aranacağı zamanlar. Kötü giden bir ilişkiniz, ortaklığınız veya evliliğiniz var ise bu tutulma sayesinde artık nokta koymak için kolları sıvayabilirsiniz. Eğer iyi giden bir birliktelik ise bir üst kademeye taşımak için adımlar atılabilir. Kısacası hem ortaklık hem özel hayatınız, evli olduğunuz partner veya evlenmek üzere olduğunuz kişi ile ilgili önemli bir takım kararlar verilecek zaman.

3 Temmuz'da Venüs artık Yengeç burcuna geçiş yapacak ve 27 Temmuz'a kadar bu burçta seyahat edecek. Bu sizler için harika bir haber, bu tarihe kadar bir çoğunuz yeni ilişkilere yelken açabilir, evlilikler, nişan gibi durumlarda şanslı olacaksınız. Karşınızdaki kişilerle kuracağınız sıcak ve samimi ilişkiler sayesinde rahatlıkla destek ve yardım görebileceksiniz. İlişkilerinde olası sorun ve problemlerle uğraşanlar artık daha hassas bir sürece giriş yapıyorlar ve sakinleşmeye başlıyorlar. Özel hayatta huzur teması çok daha ağır basacak. 8 Temmuz'da Merkür Aslan burcunda üç haftalık geri hareketine başlıyor. 8. evinizde geri gidecek olan Merkür, finansal konularla ilgili bir takım kararlar vermeden önce detaylı bir şekilde iyice düşünmek gerektiğine işaret etmekte. Ayrıca ödemeler yanlış yerlere gidebilir, kredi kartınızı kaybedebilirsiniz. Geçmişe unuttuğunuz bir takım borçlar, ödemeler gündeme gelebilir. Miras konuları gündemde olanların bazı karışıklıklar olabilir, beklediğiniz ödemelerde gecikmeler olabilir, banka işlemlerinde hatalar meydana gelebilir. Bankamatik kartınızı yutabilir mesela. Eğer ortaklık gerektiren işler yapıyorsanız bu retro zamanı gelirlerde azalmalar oluşabilir. 23 Temmuz'da hafta Güneş Aslan burcuna geçiş yapacak ve bir aylık Aslan dönemi başlamış olacak. Güneş'in Aslan burcuna geçişi ile beraber önümüzdeki bir ay boyunca, başkalarına ait maddi kaynaklar, krediler, ödemeler, borçlar, burs, prim, vergiler gibi konular odaklanacağınız konular arasında yer alacak. Bu konularda isteklerinizi daha kolay elde edebilecek, koşulları istediğiniz gibi yönlendirebileceksiniz.

28 Temmuz'da Venüs de Aslan burcuna geçiş yapıyor ve 20 Ağustos'a kadar bu burçta seyahat edecek. Bu size finansal anlamda destek sağlayacak bir gelişme, başkalarına ait finansal kaynaklardan çok daha rahat bir şekilde faydalanmanızı sağlayacak, kredi çekmek, bankacılık işlerini halletmek, prim, burs gibi şeylere başvurmak ve olumlu sonuçlar almak için olumlu bir süreç olacak. Ortağınızın veya eşinizin finansal durumunda iyileşme, gelirlerde artış meydana gelebilir.