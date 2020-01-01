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Oğlak – 1 Ocak Çarşamba Günlük Burç Yorumu
  • @dincerguner

Oğlak – 1 Ocak Çarşamba Günlük Burç Yorumu

1 Ocak Çarşamba gününün günlük burç yorumları... Oğlakburcunu bugün neler bekliyor?
Ocak 1, 2020
Oğlak – 1 Ocak Çarşamba Günlük Burç Yorumu
1 Ocak Çarşamba gününün günlük burç yorumları... Oğlakburcunu bugün neler bekliyor?

İletişim evinizde seyahat eden Ay'ın burcunuzda seyahat eden Satürn ve Plüton'la olumlu etkileşim içinde olduğu bugünü kişisel hedeflerinizi sağlamlaştırmak için değerlendirebilirsiniz.

Gerçekleşmesini istediğiniz şeyler üzerine düşünebilir, düşüncelerinizi toparlayabilirsiniz. Ay'ın Mars ile etkileşim içinde olacağı akşam saatlerinde arkadaş çevrenizle zaman geçirmek hedeflerinizi netleştirmenize yardımcı olabilir. Başkalarından fikir almak, hedefleriniz üzerine daha detaylı düşünmek için uygun bir gün.

Burç Yorumları

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Boğa
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Yengeç
Aslan
Başak
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Akrep
Yay
Oğlak
Kova
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