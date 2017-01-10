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Oğlak – 10 Ocak Salı Günlük Burç Yorumu
  • @dincerguner

Oğlak – 10 Ocak Salı Günlük Burç Yorumu

10 Ocak Salı gününün günlük burç yorumları... Oğlak burcunu bugün neler bekliyor?
Ocak 10, 2017
Oğlak – 10 Ocak Salı Günlük Burç Yorumu
10 Ocak Salı gününün günlük burç yorumları... Oğlak burcunu bugün neler bekliyor?

İlişkinizin veya ortaklığınızın güven duygusunu yineleyebilecek ortamlar yaratıp, küçük jestlerle ne kadar uyumlu ve huzurlu olduğunuzu hissettirebilirsiniz. Küçük bir pasta veya bir şampanya ile bunu başarabilirsiniz.

Ancak sosyal sorumluluklarınızı da ihmal edemeyeceğiniz etkilere sahipsiniz. Aile büyükleri ve bilhassa baba ile ilgili güç çekişmeleri yaşayabilirsiniz. Akrabalar yahut kan bağınız olan otorite figürleriyle özgürleşmek, bağımsız hareket etmek üzerine isyankar çıkışlar deneyimleyebilirsiniz.

Burç Yorumları

Koç
Boğa
İkizler
Yengeç
Aslan
Başak
Terazi
Akrep
Yay
Oğlak
Kova
Balık
O Koç gibi kadınlar olmasaydı…
Seviyorsan git konuş bence
Ağzından çıkana dikkat et!