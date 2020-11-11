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Oğlak – 11 Kasım Çarşamba Günlük Burç Yorumu
  • @dincerguner

Oğlak – 11 Kasım Çarşamba Günlük Burç Yorumu

11 Kasım Çarşamba gününün günlük burç yorumları... Oğlak burcunu bugün neler bekliyor?
Kasım 11, 2020
Oğlak – 11 Kasım Çarşamba Günlük Burç Yorumu
11 Kasım Çarşamba gününün günlük burç yorumları... Oğlak burcunu bugün neler bekliyor?

Ay, Terazi burcunda seyahat etmeye başlayacağı 19:10'a kadar Başak burcundaki seyahatine devam edecek.

Sabah saatlerinde yurt dışı bağlantılı işleriniz, seyahatleriniz ve eğitim hayatınızla ilgili konular ön planda olacaktır. Ancak, Ay, 13:58 ile 19:09 arasında boşlukta seyahat edecek. Bu saat aralığında bu konularda gecikmelerle ve problemlerle karşılaşabilirsiniz. Akşam saatlerinde ise odağınız iş ve kariyer konularına yöneliyor. Önümüzdeki birkaç gün iş hayatınız hareketli olacak, dinlenmeyi ihmal etmeyin.

Burç Yorumları

Koç
Boğa
İkizler
Yengeç
Aslan
Başak
Terazi
Akrep
Yay
Oğlak
Kova
Balık
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