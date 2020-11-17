Oğlak – 17 Kasım Salı Günlük Burç Yorumu

17 Kasım Salı gününün günlük burç yorumları... Oğlak burcunu bugün neler bekliyor?

Ay, burcunuza giriş yapacağı 19:34'e kadar Yay burcunda seyahat etmeye devam edecek.

Bugün kendinizi içe kapanık hissedebilirsiniz, psikolojiniz ve iç dünyanızla ilgili konular ön planda olacaktır. 10:54 ile 19:34 arasında Ay'ın boşlukta seyahat edecek oluşu işlerinizin yavaş ilerlemesine sebep olabilir. Önemli projelerinizi bu zaman aralığına denk getirmemeye çalışın. Akşam saatlerinde Ay'ın burcunuza girişi ile sorumluluklarınız önem kazanıyor. Önümüzdeki birkaç gün disiplinli ve sorumluluk sahibi tavırlarınızın faydasını görürsünüz.