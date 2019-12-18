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Oğlak – 18 Aralık Çarşamba Günlük Burç Yorumu
  • @dincerguner

Oğlak – 18 Aralık Çarşamba Günlük Burç Yorumu

18 Aralık Çarşamba gününün günlük burç yorumları... Oğlak burcunu bugün neler bekliyor?
Aralık 18, 2019
Oğlak – 18 Aralık Çarşamba Günlük Burç Yorumu
18 Aralık Çarşamba gününün günlük burç yorumları... Oğlak burcunu bugün neler bekliyor?

Ay'ın bir diğer toprak elementi burcu olan Başak'ta seyahat edeceği bugün, kendinizi daha rahat ortaya koyabilirsiniz. Hayat görüşünüz ve inançlarınız üzerine çevrenizle derin sohbetler edebileceğiniz bugünü ilginizi çeken konularda derinlemesine araştırmalar yaparak da değerlendirebilirsiniz.

Burcunuzda seyahat eden Satürn ve Plüton'un Başak burcundaki Ay ile kuracağı açı özellikle yüksek öğrenim öğrencisi olan Oğlak burçlarına eğitim konusunda destekleyici etkiler sunuyor. Bugün başlayacağınız eğitimlere uzun süre devam edebilir, ilgilendiğiniz konularda derinleşebilirsiniz.

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