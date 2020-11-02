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Oğlak – 2 Kasım Pazartesi Günlük Burç Yorumu
  • @dincerguner

Oğlak – 2 Kasım Pazartesi Günlük Burç Yorumu

2 Kasım Pazartesi gününün günlük burç yorumları... Oğlak burcunu bugün neler bekliyor?
Kasım 2, 2020
Oğlak – 2 Kasım Pazartesi Günlük Burç Yorumu
2 Kasım Pazartesi gününün günlük burç yorumları... Oğlak burcunu bugün neler bekliyor?

Ay, İkizler burcuna giriş yapacağı 12:59'a kadar Boğa burcundaki seyahatine devam edecek.

Sabah saatlerinde Ay'ın boşlukta seyahat edecek oluşu işlerinizin yavaş ilerlemesine sebep olabilir. Önemli projelerinizi öğleden sonrasına bırakmalı ve sabah saatlerini size mutluluk verecek aktivitelere zaman ayırarak değerlendirmelisiniz. Ay'ın İkizler burcuna girişi ile hayatınızı derleyip toparlama ihtiyacınız artıyor, öğleden sonra iş yükünüz ve sorumluluklarınız artabilir. Kendinizi ve sağlığınızı ihmal etmeyin.

Burç Yorumları

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