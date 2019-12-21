Oğlak – 21 Aralık Cumartesi Günlük Burç Yorumu

21 Aralık Cumartesi gününün günlük burç yorumları... Oğlak burcunu bugün neler bekliyor?

Gündüz saatlerinde kariyer evinizdeki seyahatine devam eden Ay, Güneş ile kuracağı destekleyici açının etkisiyle kariyeriniz açısından keyifli bir güne işaret etmekte. Kendinizi ve ne istediğinizi daha rahat ifade edebilir, hedeflerinize ulaşmak için kişisel yeteneklerinizden destek alabilirsiniz.

Akşamüstü saat 16:00 itibariyle Akrep burcuna geçen Ay, sosyal çevrenizi aydınlatıyor. Önümüzdeki bir kaç gün daha fazla göz önünde olmak isteyebilir, yeni insanlarla tanışabilirsiniz. Ay'ın Venüs ve Uranüs'le arasındaki sert etkileşim bugün özgüveninizin biraz düşük olabileceğini gösteriyor.