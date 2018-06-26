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Oğlak – 26 Haziran Salı Günlük Burç Yorumu
  • @dincerguner

Oğlak – 26 Haziran Salı Günlük Burç Yorumu

26 Haziran Salı gününün günlük burç yorumları... Oğlak burcunu bugün neler bekliyor?
Haziran 26, 2018
Oğlak – 26 Haziran Salı Günlük Burç Yorumu
26 Haziran Salı gününün günlük burç yorumları... Oğlak burcunu bugün neler bekliyor?

Tüm gün Yay burcunda seyahat eden Ay sizin bilinçaltınızdaki enerjiyi açığa çıkartacak. Kolektife açılmak için harika bir gün. Topluluklar yararına etkinliklere katılıp görev alabilirsiniz.

Kalça ve kemiklerinizde ağrı hissedebilirsiniz. Annenizin talepleri sizi yorabilir. Spiritüel çalışmalar ve bol bol meditasyon yapabilirsiniz. Zira para konularında beklentilerinizde aksaklıklarla karşılaşabilirsiniz. Mars'ın Kova burcunda geri harekete hazırlanması bazı iş projelerinin askıya alınmasına neden olur.

Burç Yorumları

Koç
Boğa
İkizler
Yengeç
Aslan
Başak
Terazi
Akrep
Yay
Oğlak
Kova
Balık
Sorumluluklarının farkına var
‘Yeri geldiğinde geri çekilmesini de bilmek gerek’
25 Haziran haftasının gökyüzü raporu