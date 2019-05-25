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Oğlak – 27 Mayıs Haftalık Burç Yorumu
  • @dincerguner

Oğlak – 27 Mayıs Haftalık Burç Yorumu

27 Mayıs haftası burç yorumları... Oğlak burcunu bu hafta neler bekliyor?
Mayıs 25, 2019
Oğlak – 27 Mayıs Haftalık Burç Yorumu
27 Mayıs haftası burç yorumları... Oğlak burcunu bu hafta neler bekliyor?

Haftaya Merkür ile Neptün arasındaki sert kontak ile başlıyoruz. Kulağınıza çalınan her bilgiye direk inanmayın, yanlış veya bire bin katarak gelebilir, bazı dedikodular canınızı sıkabilir. Ama siz bu süreci bir şeyler okuyarak, yaratıcı, ruhsal çalışmalar yaparak çok daha verimli bir şekilde geçirebilirsiniz. 

Venüs ile Satürn arasında da olumlu bir görünüm oluşacak. Özel hayatınızı düzene sokmak, kendinize çeki düzen vermek için oldukça uygun bir hafta. Eğer partneriniz yok ise bu hafta sağlam, kalıcı ilişkiler kurma potansiyeliniz oldukça yüksek olacak. Keza bu hafta yaratıcı çalışmalar yapmak, kendinize zaman ayırmak, yeni hobilere yönelmek içinde oldukça uygun bir hafta. Artık bu hafta sağlam, kalıcı adımlar atmak, harekete geçmek için çok uygun.

Burç Yorumları

Koç
Boğa
İkizler
Yengeç
Aslan
Başak
Terazi
Akrep
Yay
Oğlak
Kova
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