Oğlak – 27 Mayıs Haftalık Burç Yorumu

27 Mayıs haftası burç yorumları... Oğlak burcunu bu hafta neler bekliyor?

Haftaya Merkür ile Neptün arasındaki sert kontak ile başlıyoruz. Kulağınıza çalınan her bilgiye direk inanmayın, yanlış veya bire bin katarak gelebilir, bazı dedikodular canınızı sıkabilir. Ama siz bu süreci bir şeyler okuyarak, yaratıcı, ruhsal çalışmalar yaparak çok daha verimli bir şekilde geçirebilirsiniz.

Venüs ile Satürn arasında da olumlu bir görünüm oluşacak. Özel hayatınızı düzene sokmak, kendinize çeki düzen vermek için oldukça uygun bir hafta. Eğer partneriniz yok ise bu hafta sağlam, kalıcı ilişkiler kurma potansiyeliniz oldukça yüksek olacak. Keza bu hafta yaratıcı çalışmalar yapmak, kendinize zaman ayırmak, yeni hobilere yönelmek içinde oldukça uygun bir hafta. Artık bu hafta sağlam, kalıcı adımlar atmak, harekete geçmek için çok uygun.