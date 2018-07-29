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Oğlak – 30 Temmuz Haftalık Burç Yorumu
  • @dincerguner

Oğlak – 30 Temmuz Haftalık Burç Yorumu

30 Temmuz haftası burç yorumları... Oğlak burcunu bu hafta neler bekliyor?
Temmuz 29, 2018
Oğlak – 30 Temmuz Haftalık Burç Yorumu
30 Temmuz haftası burç yorumları... Oğlak burcunu bu hafta neler bekliyor?

Bu haftanın en önemli gökyüzü etkileşimi Mars ile Uranüs arasında meydan gelecek olan zorlu görünüm olacaktır. Parasal konularda bir rahat yüzü sanırım size, maddi konular hayatınızın stres kaynağı haline dönüşebilir. Maddi konularla ilgili kimseyle tartışmamaya özen gösterin. Parasal konularla ilgili başınıza bela almayın.

Eşyalarınız kırılabilir, bozulabilir. Alacaklarınızı toparlamakta zorlanabilirsiniz. Maddi konularla ilgili özgürlük elde etmek isteyebilirsiniz, ama bunu yaparken köprüleri de yıkmayın. Hafta boyunca ardı ardına masraflar çıkabilir, bu masrafların bir kısmı sağlık harcamaları ile ilgili olabilir. Diğer yandan Merkür'de Aslan burcunda geri hareketine devam ediyor 20 Ağustos’a kadar. Özellikle borçlar, krediler, ödemelerle ilgili gecikmeler olabilir. Geçmişe ait borçlar, faturalar ortaya çıkabilir. Banka hesaplarında karışıklıklar oluşabilir.

Burç Yorumları

Koç
Boğa
İkizler
Yengeç
Aslan
Başak
Terazi
Akrep
Yay
Oğlak
Kova
Balık
30 Temmuz haftasının gökyüzü raporu
Çok zor bir hafta!
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