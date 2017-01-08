Oğlak – 8 Ocak Pazar Günlük Burç Yorumu

8 Ocak Pazar gününün günlük burç yorumları... Oğlak burcunu bugün neler bekliyor?

Özel hayatınızla ilgili alanlarda, özellikle aşk ve çocuklarınızla ilgili konularda sizi duygusal tatmine taşıyabilecek ve keyfinizi arttıracak huzur verici etkinliklere katılabilirsiniz.

Yemek, içmek ve dünyevi zevklere yönelmek için özel fırsatlara sahipsiniz. Hobilerinize yönelebileceğiniz ve bilhassa akşam saatlerinde Ay’ın boşluk etkisinden dolayı kendinize döndüğünüz bir durum oluşabilir. Merkür geri hareketini bugün sonlandırıyor. Kontrolünüz dışında meydana gelen iletişimsel aksaklıklarla artık daha az karşılaşacaksınız.