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Oğlak – 8 Ocak Pazar Günlük Burç Yorumu
  • @dincerguner

Oğlak – 8 Ocak Pazar Günlük Burç Yorumu

8 Ocak Pazar gününün günlük burç yorumları... Oğlak burcunu bugün neler bekliyor?
Ocak 8, 2017
Oğlak – 8 Ocak Pazar Günlük Burç Yorumu
8 Ocak Pazar gününün günlük burç yorumları... Oğlak burcunu bugün neler bekliyor?

Özel hayatınızla ilgili alanlarda, özellikle aşk ve çocuklarınızla ilgili konularda sizi duygusal tatmine taşıyabilecek ve keyfinizi arttıracak huzur verici etkinliklere katılabilirsiniz.

Yemek, içmek ve dünyevi zevklere yönelmek için özel fırsatlara sahipsiniz. Hobilerinize yönelebileceğiniz ve bilhassa akşam saatlerinde Ay’ın boşluk etkisinden dolayı kendinize döndüğünüz bir durum oluşabilir. Merkür geri hareketini bugün sonlandırıyor. Kontrolünüz dışında meydana gelen iletişimsel aksaklıklarla artık daha az karşılaşacaksınız.

Burç Yorumları

Koç
Boğa
İkizler
Yengeç
Aslan
Başak
Terazi
Akrep
Yay
Oğlak
Kova
Balık
O Koç gibi kadınlar olmasaydı…
Seviyorsan git konuş bence
Ağzından çıkana dikkat et!