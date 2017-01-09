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Oğlak – 9 Ocak Pazartesi Günlük Burç Yorumu
  • @dincerguner

Oğlak – 9 Ocak Pazartesi Günlük Burç Yorumu

9 Ocak Pazartesi gününün günlük burç yorumları... Oğlak burcunu bugün neler bekliyor?
Ocak 9, 2017
Oğlak – 9 Ocak Pazartesi Günlük Burç Yorumu
9 Ocak Pazartesi gününün günlük burç yorumları... Oğlak burcunu bugün neler bekliyor?

İşinize odaklanmanız konusunda zorluk çekmeniz olağandır. Hizmet alanınız ve iş ortamınızda yüzeysel davranışlarda bulunabilirsiniz. Ancak verimli haberleşme alanları yaratabilirsiniz.

Bu haberleşme alanları, mesleki bir eğitim yahut sahip olduğunuz manevi kaynaklar sayesinde başarıya götürebilir. Bu sayede takdir görebilir, terfi alabilir, otorite figürüne dönüşebilirsiniz. Dönüştürücü ve baskıcı davranmamaya özen göstermelisiniz. Kendinizle ilgili kişisel gelişim fırsatlarına yönelmeniz ve kıssadan hisse çıkarmanız önemli değerlerdir.

Burç Yorumları

Koç
Boğa
İkizler
Yengeç
Aslan
Başak
Terazi
Akrep
Yay
Oğlak
Kova
Balık
O Koç gibi kadınlar olmasaydı…
Seviyorsan git konuş bence
Ağzından çıkana dikkat et!