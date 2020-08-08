Oğlak – 10 Ağustos Haftalık Burç Yorumu

10 Ağustos haftası burç yorumları... Oğlak burcunu bu hafta neler bekliyor?

Bu hafta Mars ve Plüton kavga halinde olacaklar. Özellikle iş ve kariyer konusunda değişimlere açık olmanız gerektiği konusunda vurgular yapmakta. Eğer daha iyi bir iş teklifi alırsanız değerlendirmenizi tavsiye ederim.

Ev, yuva, aile, yerleşimle ilgili konular, tapu, arsa, toprak, gayrimenkulle ilgili işlerde beklenmedik ani sürpriz gelişen olaylar söz konusu olabilir. Önemli olan, değişime açık olmak, gergin ortamlar yaratmamak bu konularla ilgili ve köprüleri yıkmadan yumuşak geçişler sağlamak yaşamınızda. İş ve aile arasında eğer sıkışıp kaldıysanız bir süredir çözümü kendinizde aramanın vakti gelmiş de olabilir. Siz kendinizi değiştirdiğiniz anda sıkıntı yaşadığınız alanlarda da sorunların çözülmeye başlayabileceğine de şahit olabilirsiniz. Bir de bu hafta özellikle sağlığınıza ekstra dikkat etmenizi, fiziksel anlamda özellikle estetik konusunda bıçak altına yatmak için pek de uygun bir hafta olmadığına işaret etmekte.