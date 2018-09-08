Oğlak – 10 Eylül Haftalık Burç Yorumu

10 Eylül haftası burç yorumları... Oğlak burcunu bu hafta neler bekliyor?

Bu hafta Mars Kova burcuna geçiş yapacak ve 16 Kasım’a kadar bu burçta seyahat edecek. Paranın idaresini sorgulayacağınız, finansal anlamda bütçenizi genişletmenin yollarını aramaya başlayabileceğiniz zamanlar. Mars size parayı harcatabilir de, beklenmedik ve sürpriz masraflar çıkarabilir, finans konuları ile ilgili gerginlikler yaratabilir.

Enerjinizi daha çok para kazanmak için harcayacaksınız. Tabii bu dönem cebinizde adeta bir delik var ve para oradan akıyor gibi de hissedebilirsiniz ne yazık ki. Hafta boyunca Güneş ile Plüton arasında da destekleyici bir görünüm meydana gelecek. Bu önemli bir finans görevlisi, avukat, profesör veya önemli mevki sahibi birinden gelebilecek olan güzel bir desteğe işaret etmekte. Ya da uzak bir yere yolculukta olabilir bu. Hafta boyunca kariyer konusunda eliniz güçlenirken, yurt dışı, eğitim ile ilgili işlerinizde de amaçlarınıza rahatlıkla ulaşabileceksiniz.