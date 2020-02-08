Oğlak – 10 Şubat Haftalık Burç Yorumu

10 Şubat haftası burç yorumları... Oğlak burcunu bu hafta neler bekliyor?

Bu hafta Aslan burcundaki Dolunay’ın etkileri devrede olacak. Hayatınızda odaklanacağız konular, krediler, borçlar, ekonomi, finansal durumlar, vergiler, miraslar, sponsorluklar, nafaka konuları, muhasebe ile ilgili işler, değişim, dönüşüm ile ilintili konular olacaktır. Bu dönem belki de uygun faiz oranları ile yatırım için kredi çekebilirsiniz, belki de kendi işinizi kurmak için de kullanabilirsiniz bu krediyi. Ya da beklenmedik, sürpriz bir ödeme yapılabilir size, ya da bir borcunuzu ödemeniz konusunda bir kolaylıkla karşılaşabilirsiniz.

Sponsorluk görüşmeleri yapıyorsanız sizi mutlu edecek bir konu karşınıza çıkarabilir, burs bulabilirsiniz. Eğer ortaklı bir iş yapıyorsanız gelirlerinizde artışlar da bekleyebilirsiniz ortağınız sayesinde. Ya da evliyseniz veya uzun süreli bir ilişkiniz varsa partnerinizin iş veya maaş konularında iyileşmeler gözlemleyebilirsiniz. Belki de kendinize ev alma fikri oluşacak zihninizde ve bunun araştırmaları içine gireceksiniz. Veya kariyeriniz ile ilgili sizin de maaşınızda bir düzeltme, iyileştirme, zam gibi bir durumla da karşılaşabilirsiniz. 16 Şubat’ta ise Mars, artık Oğlak burcunda seyahat etmeye başlayacak ve bu seyahat 31 Mart’a kadar devam edecek. Bu harika! Çünkü bu süreç sizi bir nevi ateş topuna çevirecek, çok fazla dinlenmeye, oturmaya vaktiniz olmayacak. Tam da koşturma, mücadele dönemi. Girişim yapma, yeni başlangıçlar için harika bir süreç olacak. Hayatınıza ciddi anlamda hız geliyor. Bunun yanı sıra cazibenizi de aynı oranda arttıracak. Mars sayesinde, harika stratejiler kurarak hedeflerinize çok daha hızlı ve etkin bir şekilde ulaşabileceksiniz. Aynı şekilde kızgın ve agresif de olabilirsiniz. Bu dönem daha alıngan ve her şeye karşı tepkili olabilir, genel olarak yaşamın bir çok alanına muhalefet de olabilirsiniz.