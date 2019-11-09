Oğlak – 11 Kasım Haftalık Burç Yorumu

11 Kasım haftası burç yorumları... Oğlak burcunu bu hafta neler bekliyor?

Bu hafta Boğa burcunda bir Dolunay meydana gelecek. Yalnız olanlar bence gözlerini dört açsınlar, çünkü çok yakınınızda bir yerde aşk sizi bekliyor olacak. Aşk hayatınıza ilişkin gizlilik içinde hareket etmeniz gereken bir süreçten geçiyor da olabilirsiniz fakat bu Dolunay zamanı bunu artık açığa çıkartabilirsiniz.

Yine çocuk sahibi olanlar, çocukları ile ilgili güzel gelişmeler yaşayabilirler. Kişisel yeteneklerinizi kullanarak iş hayatınızda özellikle başarıyı çok daha kolay bir şekilde edebilir, finansal anlamda kazanç elde edebilirsiniz. Bu Dolunay özel hayatınızda olan kişiye özel sürprizler hazırlayabilir, ilişkinizi çok daha sağlam ve güçlü bir hale gelmesi için adımlar atabilirsiniz. Dolunay’ın tam karşısında yer alan Retro Merkür, dostlarınızla, arkadaşlarınızla iletişim problemleri, yanlış anlamalar yüzünden problemler, yanlış yargılarda bulunmaya işaret etmekte.