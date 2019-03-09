Oğlak – 11 Mart Haftalık Burç Yorumu

11 Mart haftası burç yorumları... Oğlak burcunu bu hafta neler bekliyor?

Haftaya Mars ile Satürn arasındaki olumlu kontak ile başlıyoruz. Özel hayatınızı düzene sokmak, kendinize çeki düzen vermek için oldukça uygun bir hafta. Eğer partneriniz yok ise bu hafta sağlam, kalıcı ilişkiler kurma potansiyeliniz oldukça yüksek!

Keza bu hafta yaratıcı çalışmalar yapmak, kendinize zaman ayırmak, yeni hobilere yönelmek için de oldukça uygun bir hafta. Artık bu hafta sağlam, kalıcı adımlar atmak, harekete geçmek için çok uygun. Balkon düzenlemek, çiçek ekmek, bahçe ve toprak işleri ile uğraşmak için harikadır. Cinsel anlamda sorunlar meydana gelebilir, cinsel korkular, endişelere yaşanabilir. Engelli koşuda olmak gibidir bu günler, başarı ancak çok ama çok çalışmak sayesinde gelir. Özellikle birlikte çalıştığınız kişilerle aranızda gereksiz stres ve gerginlikler oluşabilir. İş ortamınızda birileri ayağınızı kaydırmak isteyebilir, iş yaptığınız kişiler veya iş arkadaşlarınızdan düşmanlıklar görebilirsiniz. Bu hafta iş konusunda risk almamaya özen gösterin, herkese atarlanmayın.