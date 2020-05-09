Oğlak – 11 Mayıs Haftalık Burç Yorumu

11 Mayıs haftası burç yorumları... Oğlak burcunu bu hafta neler bekliyor?

Bu hafta Mars, Balık burcuna geçiş yapacak ve 28 Haziran’a kadar bu burçta seyahat edecek. Bu nispeten iyi bir haber çünkü uzun süredir, gelen para gidiyordu, finansal anlamda daha fazla mücadele, stresli bir süreçti ama bu dönem bitti! 28 Haziran’a kadar lütfen trafikte daha dikkatli olun, aracınızın bakımınızı, ıvırını zıvırını aksatmayın. Özellikle bu hafta sonuna doğru hesapta olmayan bir yolculuk gündeme gelebilir, bu bir arkadaşınızın düğünü, nişanı için de olabilir. Elinizdeki bir ürünü pazarlamak, reklamını yapmak, strateji oluşturmak için de harika bir dönemde olacaksınız. Önemli, hayatınıza hız ve heyecan katacak sözleşmeler yapabilir, imzalar atabilirsiniz. Kuzenlerinizin veya kardeşlerinizin hayatında iş konularında özellikle olumlu gelişmeler meydana gelebilir. Yalnız iletişim kuruş tarzınız biraz gergin olabilir. Kardeşleriniz, komşularınız veya kuzenlerinizle gereksiz tartışmalar içine girmemeye özen göstermelisiniz.

12 Mayıs’ta ise Venüs gezegeni İkizler burcunda geri hareketine başlayacak ve 25 Haziran’a kadar bu geri hareket devam edecek. İş ve sağlık konularında bazı aksilikler, gecikmeler olması mümkün bu süreçte. Kronik ve uzun süredir kendini göstermeyen rahatsızlıklarınız varsa yeniden ortaya çıkabilir. Sağlık konusunda özellikle ellerinize, kollarınıza, sinir sisteminize, şekerinize dikkat etmelisiniz. Eskiden başvuru yaptığınız yerler yine arayabilir sizi. İş yerinde kadınlarla iletişimde anlaşmazlıklar sorunlar yaşayabilirsiniz. 13 Mayıs’ta ise Jüpiter, Oğlak burcundaki geri hareketine başlayacak ve bu geri hareket 14 Eylül’e kadar sürecek. Burcunuzda geri hareket edecek olan Jüpiter, kendinizi şanssız hissetmenize neden olabilir, iş girişimlerinizde beklendiğiniz hareketi ve hızı göremeyebilirsiniz. Bu dönem şansınızı ve sınırlarınızı çok zorlamadan, kontrollü bir şekilde harekete geçmekte fayda var. En iyi hali ile son 6 ay içinde kaçırdığınızı düşündüğünüz bir takım fırsatlar var ise yeniden karşınıza çıkabilir. Bütçe konusunda da çok açılmamakta fayda var.

Merkür de bu hafta İkizler burcuna geçiş yapacak ve 28 Mayıs’a kadar bu burçta seyahat edecek. Birlikte çalıştığınız kişilerle veya iş ortamınızda bilgi alışverişleri artıyor. Yeni orijinal fikirler havada uçuşmaya başlıyor. İş ortamınızda ki olası sorunların üstesinden akılcı bir şekilde gelebileceksiniz. Günlük rutin işlerinizi rayına koymak, düzenlemek içinde harika zamanlar. Bu zaman aralığında özellikle yaptığınız işte yeni teknolojik aletler kullanılabilir, alt yapı çalışmaları yapılabilir, yeni iş projeleri ile karşılaşabilirsiniz. Özellikle iş arayanlar bu süreçte türlü mülakatlara gidebilirler. Ve bu hafta karmanın lordu Satürn de geri hareketine başlıyor ve bu geri hareket 30 Eylül’e kadar sürecek. 2. evinizde geri hareket eden Satürn, finans ve bütçe konuları, sahip olduğunuz kaynaklar, eşyalar, değerlerinizle ilgili konularda etkilerini gösterecektir. Özellikle ortaklaşa kazançlarınızda hareketliliğin yerini durağanlığa bırakabilir, size yapılması muhtemel ödemelerde gecikmeler yaşayabilirsiniz. Bu süreç gerçekten neye ihtiyacınız olduğunu belirlemek, kaynaklarınızı akıllıca yönetmek, lüks ile gerekli şeyleri ayırt etmenizi sağlayacak olan bir dönem olacak. Eğer paylaşıma çok açık biri iseniz sizler için belki de daha az paylaşmayı öğrenmeniz gereken bir süreç iken, paylaşmayı bilmeyenler için bunun nasıl yapılacağını öğrenecekleri bir süreç olacak.