Oğlak – 12 Ağustos Haftalık Burç Yorumu

12 Ağustos haftası burç yorumları... Oğlak burcunu bu hafta neler bekliyor?

Bu hafta Mars Başak burcuna geçiş yapacak ve 4 Ekim’e kadar da bu burçta seyahat edecek. Yurt dışı, yabancılar, yabancı kültürler bu dönem çok daha fazla ilginizi çekebilir, çok fazla yorucu seyahatler gündeme gelebilir. Eğitim alanında özellikle üniversite seviyesinde stresli koşullar oluşabilir.

Hayata dair daha büyük düşünebilir, önemli mevki ve statü sahibi güçlü kişilerle bir araya gelebilir ve onlardan destekler alabilirsiniz. Yurt dışı ile ilgili sıkça evraklar, belgelerle ilgilenmeniz gerekebilir. Yurt dışına ya da deniz aşırı yerlere seyahatlerinde artışlar söz konusu olabilir. Ve bu hafta Kova burcunda bir Dolunay meydana gelecek. Paranız, bütçeniz, kazançlarınız, sahip olduğunuz varlıklar, gelirleriniz, satış işleri, ürettiğiniz her türlü konu üzerinde olacaktır. Kişisel anlamda kazançlarınızı arttırabileceğiniz koşullarla karşılaşabilirsiniz. Bu kazanç zam ile olabilir ya da bir satım işi ile elinize geçecek ekstra para ile olabilir ya da vergisel bir kazanç olabilir. Eğer ki işiniz bir ortak ile gerçekleşiyorsa, birlikte daha çok kazanabileceğiniz koşullarla karşılaşabilirsiniz. Kendinize yeni teknolojik aletler, telefon, yüksek teknolojik ürünler de satın alabilirsiniz.