Oğlak – 13 Nisan Haftalık Burç Yorumu

13 Nisan haftası burç yorumları... Oğlak burcunu bu hafta neler bekliyor?

Haftaya Güneş ile Plüton arasındaki sert kontakla başlıyoruz. Plüton ve Güneş ilişkisinden dolayı partner, ortaklık, ilişkiyi ilgilendiren konularda önemli, büyük bir engelin aşılması gerekebilir. Sevgi bu hafta daha da derinleşebilir. Fakat partneriniz veya ortağınızın ailenizle, aile bireylerinizle ilişkilerinde zorlanmalar, stresli durumlar ortaya çıkabilir. Özellikle dostlarınızdan güven verici destekler alabilirsiniz, dostlarınız, eşiniz veya partneriniz sayesinde para kazanabilirsiniz de.

Finansal konular ön planda! Fakat size ait olmayan ama sizi yakından ilgilendiren finans konuları bunlar. Eşinizin veya ortağınızın maddi durumu olabileceği gibi, banka kredileri, vergiler, burslar gibi konular da olabilir. Finansal konularla ilgili imza ve karar gerektiren durumlar için birkaç gün beklemekte yarar var. Şartları daha iyi analiz edebilirsiniz bu sayede. Ve bu hafta Güneş de Boğa burcuna geçiş yapacak ve 1 ay boyunca bu burçta seyahat edecek. Sizler, hayattan daha çok keyif alacağınız bir döneme giriş yapıyor olacaksınız. Hobilerinize daha çok yönelebilir, çocuk sahibi olmak için girişimlerde bulunabilir, hamilelikle ilgili gelişmeler yaşayabilirsiniz. Eğer yalnızsanız aşk size bu aralar çok daha yakın olabilecek, yaşamınızda riskli konulara girişmek için kendinizi daha motive hissedebileceksiniz. Oldukça eğlenceli ve de keyifli bir dönem olacak sizler için