Oğlak – 13 Ocak Haftalık Burç Yorumu

13 Ocak haftası burç yorumları... Oğlak burcunu bu hafta neler bekliyor?

Bu hafta Venüs Balık burcuna geçiş yapacak ve 7 Şubat’a kadar bu burçta seyahat edecek. 3. evinize giriş yapacak olan Venüs sizleri keyifli mini bir seyahate çıkartabilir. Kardeşleriniz ve yakın çevrenize karşı daha şefkatli yaklaşabilirsiniz. Birbirinden keyifli seyahatleri de gündeme getirebilir. Bunun yanı sıra zorunlu olmayan, keyfi ama size iyi gelecek bir eğitime de başlayabilirsiniz. Sevgi alışveriş deneyimini kardeşler, kuzenler, eğitimcileriniz arasında çok daha yoğun yaşayabilirsiniz.

Bu dönem okumaktan daha çok keyif alabilir, şiir, roman, romantik konuların ele alındığı yazılar, filmler daha fazla ilginizi çekebilir. Eğer yalnızsanız eğitim aldığınız yerdeki biri ile, ya da bir seyahatte, belki de aynı mahallede, kardeşiniz veya kuzeninizin çöpçatanlığı sayesinde tanışacağınız biri ile romantik bir durum oluşabilir. Birbirinden keyifli, işinizle alakalı iş seyahatlerine çıkabilir veya bu aralar iş değiştirmek gibi bir niyetiniz var ise, yeni işiniz çok seyahat etmenize neden olacak bir iş olabilir. Bu hafta Merkür de Kova burcuna geçiş yapacak ve 11 Şubat’a kadar bu burçta seyahat edecek. Kendinizi rahat bir şekilde ortaya koyabileceğiniz hayatınızda ön plana çıkacak olan konular, iletişimin ve bilgi alışverişinin artacağı konular ve aynı zamanda ‘para’ olacak. Napolyon misali para para para diyeceksiniz. Gelirlerinizi arttırabileceğiniz koşullarla karşılaşırken bazılarınız yatırım araçlarını kullanabilirler. Maddi konularda genel anlamda keyifli bir sürece giriş yapıyorsunuz. Bütçenizi akıllıca yönetebileceksiniz. Olası borçlarınızı rahatlıkla ve çalışarak ödeyebileceksiniz.