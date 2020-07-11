Oğlak – 13 Temmuz Haftalık Burç Yorumu

13 Temmuz haftası burç yorumları... Oğlak burcunu bu hafta neler bekliyor?

Hafta boyunca Güneş ile Plüton arasında sert bir görünüm oluşacak. İkili ilişkilerde zorlanmalar, görüş ayrılıkları, kopmalar, ayrılmalar gündeme gelebilir. Bu hafta daha çok evinize, yuvanıza, ailenize odaklanarak geçirmenizi tavsiye edebilirim.

Ani öfkelenmeler, aile içinde patlamalar yüzünden ilişkilerinizde zor zamanlar geçirebilirsiniz. Bedeninize odaklanmanı, bedensel olarak yapmak istediğiniz değişimleri yapmak içinde harika bir hafta aslında. Diyete girmek, spora başlamak, hayatınıza biraz da olsa çeki düzen verme konusunda motivasyonunuz şahane olacak. Fakat sakarlıklar, kazalar, yanmalar, çarpmalara da bir o kadar açık olacaksınız. Egonuz, gücünüz, iktidarınızı ortaya koyma şeklinizle ilgili takıntılı, baskıcı bir şekilde davranmamaya özen göstermenizde fayda var. Hayatınızda, işinizde, evinizde yapmak istediğiniz değişimleri köprüleri yıkmadan yapın.