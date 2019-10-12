Oğlak – 14 Ekim Haftalık Burç Yorumu

14 Ekim haftası burç yorumları... Oğlak burcunu bu hafta neler bekliyor?

Bu hafta gökyüzünde Güneş ile Plüton arasında zorlu bir görünüm olacak. iş konularında kararsız kalabilir, ne yöne gideceğinizi bilemeyebilirsiniz. Özellikle ev ve iş arasında denge kurmak ve otorite figürlerle ilişkilerde ve iletişimde stresten, fevrilikten uzak durmakta yarar var.

İş ile ilgili konularda finansal anlamda anlaşmaya varmanız halinde, oldukça keyifli bir hafta sizi bekliyor olacak. Merkür ile Neptün arasında da uyumlu bir görünüm olacak hafta boyunca. yaratıcı çalışmalar yapabilirsiniz. Mesela bu hafta reklam, tanıtım, organizasyon, kitap yazma, kitap evleri ile görüşme için oldukça uygun bir hafta. Kardeş veya komşularınızla yanlış anlamalar, ifadeler, gereksiz alınganlıklar söz konusu olabilir.