Oğlak – 14 Eylül Haftalık Burç Yorumu

14 Eylül haftası burç yorumları... Oğlak burcunu bu hafta neler bekliyor?

Bu hafta 25 Derece Başak Burcunda Yeni Ay meydana gelecek. Yurt dışı işleri hukukla ilgili işler, eğitim, yabancılarla yapılan işler, inançlar, uzak yerlere seyahatlerle ilgili alanda etkili olacak.

Hafta boyunca seyahatler organize edebilir, eğitimlere-seminerlere katılabilir, vize-pasaport işlerinizi halledebilir, hukuksal anlamda destek alabilirsiniz. Hafta boyunca, ruhsal konular, spirütel konular üzerine çokça araştırmalar ve okumalar yapabilir, bu konularda işin ehli kişilerden destekler alabilirsiniz. Hafta boyunca sık sık hayatı, bu hayata neden geldiğinizi sorgulayabilir, kendinize yeni idealler, fikirler, amaçlar arayabilirsiniz. Yeni ay zamanında Güneş ile Plüton arasında destekleyici bir görünüm olacak. Bu önemli bir finans görevlisi, avukat, profesör veya önemli mevki sahibi birinden gelebilecek olan güzel bir desteğe işaret etmekte. Ya da uzak bir yere yolculukta olabilir bu. Hafta boyunca kariyer konusunda eliniz güçlenirken, yurt dışı- eğitim ile ilgili işlerinizde de amaçlarınıza rahatlıkla ulaşabileceksiniz.