Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
İptal
ASTROLOJİ
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.
Oğlak – 15 Ekim Haftalık Burç Yorumu
  • @dincerguner

Oğlak – 15 Ekim Haftalık Burç Yorumu

15 Ekim haftası burç yorumları... Oğlak burcunu bu hafta neler bekliyor?
Ekim 13, 2018
Oğlak – 15 Ekim Haftalık Burç Yorumu
15 Ekim haftası burç yorumları... Oğlak burcunu bu hafta neler bekliyor?

Bu hafta dedikodular, güveninizin yıkılması, arkanızdan iş çevirenler, kuyunuzu kazanlar, gizli düşmanlar, size kötülük yapmak isteyen kişiler olabilir ve bunlarla uğraşmak zorunda kalabilirsiniz. Kontrolünüzün dışında gelişmeler gündeme gelebilir.

Psikolojik olarak zorlanacağınız, sağlık olarak da dikkat etmeniz gereken bir hafta. Kardeşleriniz, komşularınız ile birbirinize girmemeye dikkat edin. Merkür/Neptün etkileşimi ile yaratıcı çalışmalar yapabilirsiniz. Mesela bu hafta reklam, tanıtım, organizasyon, kitap yazma, kitap evleri ile görüşme için oldukça uygun bir hafta. Kardeş veya komşularınızla yanlış anlamalar, ifadeler, gereksiz alınganlıklar söz konusu olabilir. Venüs ise geri hareketine tüm hızıyla devam ediyor. 17 Kasım’a kadar çok uzun süredir görüşmediğiniz dostlarınızla sık sık bir araya gelebilirsiniz. Ama diğer yandan mevcut arkadaşlıklarınızda güven veya paraya dayalı sorunlar oluşabilir. Dostlarınızla iş yapmak için uygun bir zamanda değilsiniz.

Burç Yorumları

Koç
Boğa
İkizler
Yengeç
Aslan
Başak
Terazi
Akrep
Yay
Oğlak
Kova
Balık
Sinsi düşünceler zamanı
Terazi burcunda Yeni Ay
Terazi burcunda Yeni Ay: İlişkiler tehlike altında!