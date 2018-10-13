Oğlak – 15 Ekim Haftalık Burç Yorumu

15 Ekim haftası burç yorumları... Oğlak burcunu bu hafta neler bekliyor?

Bu hafta dedikodular, güveninizin yıkılması, arkanızdan iş çevirenler, kuyunuzu kazanlar, gizli düşmanlar, size kötülük yapmak isteyen kişiler olabilir ve bunlarla uğraşmak zorunda kalabilirsiniz. Kontrolünüzün dışında gelişmeler gündeme gelebilir.

Psikolojik olarak zorlanacağınız, sağlık olarak da dikkat etmeniz gereken bir hafta. Kardeşleriniz, komşularınız ile birbirinize girmemeye dikkat edin. Merkür/Neptün etkileşimi ile yaratıcı çalışmalar yapabilirsiniz. Mesela bu hafta reklam, tanıtım, organizasyon, kitap yazma, kitap evleri ile görüşme için oldukça uygun bir hafta. Kardeş veya komşularınızla yanlış anlamalar, ifadeler, gereksiz alınganlıklar söz konusu olabilir. Venüs ise geri hareketine tüm hızıyla devam ediyor. 17 Kasım’a kadar çok uzun süredir görüşmediğiniz dostlarınızla sık sık bir araya gelebilirsiniz. Ama diğer yandan mevcut arkadaşlıklarınızda güven veya paraya dayalı sorunlar oluşabilir. Dostlarınızla iş yapmak için uygun bir zamanda değilsiniz.