Oğlak – 15 Temmuz Haftalık Burç Yorumu

15 Temmuz haftası burç yorumları... Oğlak burcunu bu hafta neler bekliyor?

Bu hafta Oğlak burcunda Ay Tutulması meydana gelecek. Hayatınızda bazı sonlanmalar, bitişler yaşayabilirsiniz. Bu hayatınızda sorun olan konularla ilgili de olabilir. Bu tutulma aslında sizler için bir nevi tamamlanma süreci gibi olacak. Tutulma hafiften sert etkiler aldığı için kendinizi huzursuz, gergin, agresif hissedebilirsiniz.

Elinizdeki mevcut işleri bitirip yeni işlere başlama zamanı sizler için tam olarak. Hafta boyunca Venüs ile Satürn kavga halinde olacaklar. Özellikle ilişkiler ve özel hayatınızda sorunlar söz konusu olacak. Partnerinizle aranız açılabilir ya da partnerinizin kendi hayatına dair olan sorunları size ilgi göstermesine engel olabilir, eğer böyle bir durum olursa lütfen onu idare edin. Ortaklıklarla ilgili konularda finansal anlamda aranızda bazı gerginlikler söz konusu olabilir. Bu hafta Venüs/Neptün etkileşimi sayesinde varsa partnerinizle birlikte birkaç günlüğüne bir yerlere kaçabilir, romantik bir tatil yapabilirsiniz. Bir diğer olası etkisi ise ruhunuz bu hafta daha yaratıcı olabilir, 2 satır bir şeyler karalayabilirsiniz.

Venüs/Plüton etkileşimi ile ilişkiler açısından da gerginlikler, ortaklaşa işlerde, evlilik gibi durumlarda krizler söz konusu. Eğer hayatınızda özel anlamda biri yok ise biraz cinsellik yönü ağır basan ilişkilere yönelebilirsiniz. Bu hafta ilişkilerinizde baskıcı, takıntılı olmamaya özen gösterin.