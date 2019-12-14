Oğlak – 16 Aralık Haftalık Burç Yorumu

16 Aralık haftası burç yorumları... Oğlak burcunu bu hafta neler bekliyor?

Bu hafta Venüs Kova burcuna geçiş yapacak ve 13 Ocak’a kadar bu burçta seyahat edecek. Para ile ilgili konularda genel anlamda şanslı etkiler altında olacaksınız. Daha çok lüks şeylere ve güzellik gerektiren konulara para harcayabilirsiniz. Bunun yanı sıra ay sonuna kadar harika hediyeler de alabilirsiniz!

Kazancınız bu süreçte artmaya başlayacak, alım-satım işlerinden de kar elde edebilirsiniz. Bu dönem paranızı daha çok elektronik aletler ya da teknoloji ürünlerine harcayabilirsiniz. Bu dönem kendinizi daha değerli ve özel hissetmek için adımlar atacaksınız. Bu hafta Güneş Oğlak burcuna geçiş yapacak. İçinize dönebilir, kendinizle kalmak isteyebilirsiniz. Özellikle iş yerinde patronlarla, yöneticilerle ilişkilerde zorlanmalar, kayıplar oluşabilir, dikkatli olmanızda yarar var. Bazı güçlü gizli düşmanlıklarla da uğraşmanız gerekebilir