Oğlak – 16 Eylül Haftalık Burç Yorumu

16 Eylül haftası burç yorumları... Oğlak burcunu bu hafta neler bekliyor?

Haftaya Mars ile Plüton arasında ki dinamik etkileşim ile başlıyoruz. Mars ve Plüton etkileşimi ile de yurt dışı ve yabancılarla ilgili, medya ile ilgili, ithalatla ilgili, hukuksal konularla ilgili konularda vereceğiniz her türlü mücadelenin olumlu karşılığını alabileceksiniz. Atacağınız her türlü adımda daha güçlü, daha cesaretli, daha risk almaya yatkın, daha kararlı bir yapı sergileyeceksiniz ki bu aslında iyi bir şey. Fakat bence dostluk ilişkilerinde sıkıntılar olacak.

Bu hafta Jüpiter ile Neptün arasında da sert bir kontak oluşacak. Bu etkileşim abartılı bir hayal kırıklığı, gereksiz yere fazlaca iyimser bir hava, güvenilir bir zeminde ilerlememek, gelen fırsatları doğru değerlendirememek anlamını içermektedir. Bu dönem yakın çevreniz, kardeşleriniz ve komşularınızdan yana hayal kırıklığı yaşatacak durumlar olabilir. Çok önemli, beklediğiniz haberler istediğiniz şekilde gelmeyebilir. Biraz yalnız kalmak isteyebilir, kimseyle içli dışlı olmak istemeyebilirsiniz.

Bir şeylere imza atacaksanız, iyice okuyun, alelacele imzalamayın. Terapi almak, ruhsal sorunlarınız var ise bunların üstüne gitmek, rüyalarınıza odaklanmak için güzel bir dönem. İçsel denge ve huzurunuzu bulacak eylemler yapmaya gayret edin bol bol. Eğitimler ve sınavlar konusunda da dikkatli olun. Bu aralar zihniniz biraz karmaşık, ne yapacağınızı bilemez bir modda olabilirsiniz. Karar vermeyin, vermek zorunda da değilsiniz.