Oğlak – 16 Mart Haftalık Burç Yorumu

16 Mart haftası burç yorumları... Oğlak burcunu bu hafta neler bekliyor?

Bu hafta Merkür Balık burcuna geçiş yapacak ve 11 Nisan’a kadar bu burçta seyahat edecek. Zihninizi odaklayacağınız konular eğitim, yakın çevre ilişkiler, kardeşlerinizle ilgili konular üzerine olabilecek. Bu dönem bol bol seyahat planları yapabilir, seminer verebilir, dil eğitimine başlayabilirsiniz. Sadece iletişimde yanlış anlama, hatalı algılama yüzünden bir takım aksaklıklar ve problemler yaratabilir.

Ve bu hafta Güneş de Koç burcuna geçiş yapacak ve bir ay burçta seyahat edecek. Bir ay boyunca odaklanacağınız konular, aile, yuva, yerleşim, yaşadığınız yer ile ilgili konular olacaktır. Kendinizi bu alanlarda çok daha rahat bir şekilde ortaya koyabileceksiniz. Bu bir aylık süreçte yer değiştirmek, ev değiştirmek, taşınmak, arsa, ofis işleri ilgilenmek için çok uygun bir dönem. 22 Mart’ta Satürn Kova burcuna giriş yapacak ve seyahatinin ilk kısmını 2 Temmuz’a kadar bu burçta sürdürecek. Sonra geri gidecek ve en nihayetinde 17 Aralık 2020'de yeniden Kova burcuna geçiş yaparak 2,5 senelik seyahatine başlamış olacak. Özellikle Mart ile Temmuz arası adeta 2020 Aralık’tan sonra yaşanacaklar için fragman niteliğinde olacak. Bu yüzden bu Mart ile Temmuz arasına dikkatli bir şekilde odaklanmanıza ve hikayenizin ne olacağı konusunda bir fikriniz olması açısından önem kazanacaktır.

Şimdi Satürn sizin 2. evinizde, yani para evinizde hareket ediyor olacak ve size maddi konularla ilgili özellikle bir dizi ders vermeye başlayacak. Parayı doğru ve etkin kullanma, paranın değeri, yatırımlarınızı değerlendirme, sahip olduklarınızın değerine ve farkına varma gibi bir çok konuda Satürn’ün derslerine açık olacaksınız. Satürn, Oğlak burcunda iken zorunlu bir değişim, dönüşüm getirebilir sizlere. Aniden sektör değiştirip paranızın geliş kaynağını değiştirebilirsiniz mesela? Ama dikkat Satürn bu, cimridir, soğuktur, süründürür. Bu yüzden sakın birikiminizi saçma sapan şeylere harcamayın, dımdızlak kalmayın sonra ortalıklarda. Maddi olarak dürüst olalım paranın bereketi olmayabilecektir. Sanki gizli bir el hooop cüzdanınızdan paranızı çekebilecektir sinsice. Para aynı, şartlar standartlar aynı ama bir türlü gelmez o ay sonu, maaş zamanı. Valla akıllı olan bu süreçte kimseye zırnık koklatmaz, borç falan vermez, ben söyleyeyim de. Bu süreçte boyun ve boğazınıza ekstra dikkat edin. Bu dönem cengaverlik yapıp, aman paranın dibine vurucam diyerek işi gücü bırakıp birden düşünmeden işlere atılırsanız umumi tuvalete gidecek paranız kalmayabilir, lütfen bu yüzden dikkat edin. Odak nokta para para para! Ya da hayatınızda ilk defa para biriktirmeyi öğrenirsiniz. Kıt kaynaklarla çok iş yapacağınız bir dönem olacaktır sizler için. Kendi işinizi kurabilir fakat bunun için çok çalışmanız gerekebilir. Finansal konularda yeri geldiğinde soğuk ve katı kararlar almanız da olasıdır. Lüks harcamalar minimum düzeye iner bu dönemde bilginiz olsun.