Oğlak – 17 Ağustos Haftalık Burç Yorumu

17 Ağustos haftası burç yorumları... Oğlak bu hafta neler bekliyor?

Bu hafta Aslan burcunda Yeni Ay meydana gelecek. Hayatınızda odaklanacağız konular, krediler, borçlar, ekonomi, finansal durumlar, vergiler, miraslar, sponsorluklar, nafaka konuları, muhassebe ile ilgili işler, değişim, dönüşüm ile ilintili konular olacaktır. Bu dönem belki de uygun faiz oranları ile yatırım için kredi çekebilirsiniz, belki de kendi işinizi kurmak içinde kullanabilirsiniz bu krediyi. Ya da beklenmedik, sürpriz bir ödeme yapılabilir size, ya da bir borcunuzu ödemeniz konusunda bir kolaylıkla karşılaşabilirsiniz.

Sponsorluk görüşmeleri yapıyorsanız sizi mutlu edecek bir konu karşınıza çıkarabilir, burs bulabilirsiniz. Eğer ortaklı bir iş yapıyorsanız gelirlerinizde artışlar da bekleyebilirsiniz ortağınız sayesinde. Ya da evliyseniz veya uzun süreli bir ilişkiniz varsa partnerinizin iş ve maaş konularında iyileşmeler gözlemleyebilirsiniz. Belki de kendinize ev alma fikri oluşacak zihninizde ve bunun araştırmaları içine gireceksiniz. Veya kariyeriniz ile ilgili sizin de maaşınızda bir düzeltme, iyileştirme, zam gibi bir durumla da karşılaşabilirsiniz. Bu hafta Merkür de Başak burcuna geçiş yapacak ve 5 Eylül’e kadar bu burçta seyahat edecek. Hayatın anlamı, din, felsefe, gibi konularda daha fazla araştırmaya, okumaya yöneltebileceği gibi, uzak yerlere seyahatler, yurt dışı ile ilgili işler, uluslararası işler, pasaport ve vize işleri ile uğraşabileceksiniz. Yine hukuksal konularla ilgili beklentisi olanlar, bu süreçte keyifli gelişmeler yaşayabilirler. Mevki ve statü sahibi önemli kişilerle görüşmeler, toplantılar gündeme gelebilir sık sık. Zihniniz her zamankinden çok daha işlek olacaktır. Değişik, farklı kültürler hakkında da okuyabilir, bilgi sahibi olabilirsiniz. Yeni bir eğitime başlamak, dil kursuna gitmek, yabancı dilinizi geliştirmek için de oldukça uygundur. Ya da yüksek öğretimle ilgili işleriniz varsa, tez yazıyorsanız, savunmanız varsa bu dönem bu konuları da oldukça titiz bir şekilde halledebileceksiniz. Bu dönem ticari ilişkiler geliştirmek, ticarete atılmak, yabancılarla çalışabileceğiniz iş olanakları geliştirmek, çok uluslu firmalara iş başvuruları yapmak içinde harikadır.