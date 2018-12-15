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Oğlak – 17 Aralık Haftalık Burç Yorumu
  • @dincerguner

Oğlak – 17 Aralık Haftalık Burç Yorumu

17 Aralık haftası burç yorumları... Oğlak burcunu bu hafta neler bekliyor?
Aralık 15, 2018
Oğlak – 17 Aralık Haftalık Burç Yorumu
17 Aralık haftası burç yorumları... Oğlak burcunu bu hafta neler bekliyor?

Haftanın geneli Yengeç burcundaki Dolunay’ın etkileri ile geçecek. İkili ilişkiler ve ortaklıklar mercek altında olacak. Tartışmaları sorunları çözmeyeceği gibi daha büyük sorunları da beraberinde getirebilir. Gerginliklerden uzak durmanızda fayda var.

Yakın çevrenizdeki kişilerden destek alabilir, sürpriz sizi sevindirici haberler gelebilir bu günlerde. Güneş/Uranüs etkileşimi ile de geleceğe yönelik planlarınızda ani sapmalar, karar değişiklikleri, hedef değişiklikleri olabileceğini göstermekte, ama bunlar olumlu etkiler. Aniden bu hafta evinizin şeklini, dekorunu değiştirebilir, evinizde eski, kullanmadığınız eşyaları atarak rahat nefes alabilirsiniz. Venüs/Neptün etkileşimi ile daha da sosyalleşebilir, arkadaşlarınızla birlikte tiyatro, konser gibi aktivitelere gidebilirsiniz. Arkadaşlarınız sayesinde yeni tanışacağınız kimselerle flörtöz durumlarda oluşabilir, arkadaşlarınızla seyahat planlayabilirsiniz. Yeni tanışabileceğiniz kimseler sanatla, yaratıcılık gerektiren işlerle uğraşan kimseler olabilirler.

Burç Yorumları

Koç
Boğa
İkizler
Yengeç
Aslan
Başak
Terazi
Akrep
Yay
Oğlak
Kova
Balık
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