Oğlak – 17 Eylül Haftalık Burç Yorumu

17 Eylül haftası burç yorumları... Oğlak burcunu bu hafta neler bekliyor?

Bu hafta Merkür Terazi burcuna geçiş yapacak ve 10 Ekim’e kadar bu burçta seyahat edecek. Merkür'ün Terazi sürecinde üstlerinizden övgüler alabilir, başarılı işlere imza atabilirsiniz. İş arayanlar bu süreçte bir çok iş görüşmesine gidecekler. İşiniz için seyahatlerde söz konusu olabileceği gibi, anlaşmalar, sözleşmelerde söz konusu olabilecektir bu süreç içinde.

Fikirlerinizi, düşüncelerinizi üstlerinizle, yöneticilerinizle paylaşmaktan çekinmeyin. Rahatsız olduğunuz konular var ise eğer, onlarla kibar, nazik bir şekilde iletişim kurun. Derdinizi anlatın, ifade edin. Hafta boyunca Mars ile Uranüs arasında da gergin bir görünüm oluşacak. Parasal konularda bir rahat yüzü yok sanırım size, maddi konular hayatınızın stres kaynağı haline dönüşebilir. Maddi konularla ilgili kimseyle tartışmamaya özen gösterin. Parasal konularla ilgili başınıza bela almayın. Eşyalarınız kırılabilir, bozulabilir. Alacaklarınızı toparlamakta zorlanabilirsiniz. Maddi konularla ilgili özgürlük elde etmek isteyebilirsiniz. Fakat bunu yaparken köprüleri de yıkmayın. Hafta boyunca ardı ardına masraflar çıkabilir, bu masrafların bir kısmı sağlık harcamaları ile ilgili olabilir.